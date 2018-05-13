衝水路迎客王 吸數千人參加

2018年05月13日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟傳承180年的祭典「衝水路迎客王」，12日一早盛大舉行，因適逢假日，數千群眾湧進王船碼頭圍觀，人數比往年更踴躍，吉時一到，在主帥「李王」代天巡狩令旗帶領下，神轎爭先恐後衝進水路迎接無形客王，吆喝歡呼聲伴隨喧天鑼鼓和炮聲，熱鬧滾滾又震撼人心。

每年農曆3月27日，嘉應廟都會舉辦這項深具特色，自1838年沿襲至今的「衝水路迎客王」儀式，昨包括嘉義縣副縣長吳芳銘、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、義竹鄉長顏蔡淑惠、縣議員蔡信典、蔡瑋傑及民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁等人都到場參與這場年度盛事。

當地最大年度宗教活動

廟方表示，「迎客王」就是要迎接13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王，相傳客王會搭一艘無形的王船，順著潮水抵達「王爺窟」王船碼頭，因神明彼此1年不見，一感應到無形客王抵達，為表示盛情歡迎，轎夫們不畏溼身，往往顧不得船還未靠岸，就會扛著神轎往水裡衝，「衝水路」習俗就此產生，並延續百年不斷，已是當地最大型的年度宗教活動。

躦轎腳排長龍

衝水路的儀式結束之後，上千名信眾們排成長長人龍，依慣例跪伏在大馬路旁「躦轎腳」，祈求神明護佑平安，陣頭、人潮迤邐數公里，展現台灣人虔誠信仰的一面，亦是衝水路外的一項特色。

(中國時報)