愛河綠地變水泥 護樹團反彈

2018年05月13日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

我要綠地，不要水泥！護樹團體12日舉標語，抗議河東路愛河沿岸草皮將改為水泥鋪面，附近居民也聲援，認為河畔要犧牲草地和大樹生長空間，規畫太匪夷所思。高巿府工務局收到反映後決定重新檢討、暫停施工。

高雄愛樹人團長莊傑任指出，養工處進行愛河周邊的景觀再造，卻把步道從1.5米加大到6至7米，他看不出有任何必要，未來整條河東路的綠帶超過2／3都要變成水泥和人造鋪面，甚至不只河東路，水泥還可能鋪到愛河之心。

改造後不影響樹木生長

一家3口住附近6年多的陳小姐說，今年農曆年後，鐵皮把愛河畔包圍起來，身為居民她完全不知道在搞什麼，最近才發現，竟是為了擴大走道面積，要把大片草地和大樹生長空間犧牲掉，以水泥取代草地，她認為太匪夷所思。

逢燈會遊客恐受傷

高雄巿養工處澄清，經統計去年愛河觀光人數達28萬餘人次，每月觀光人次約2萬人，若逢燈會、龍舟更可達近4萬人，過去即曾發生步道太窄而有遊客受傷，且當地草坪存在過度踐踏形成「禿頭」及人為「走道」，有必要改善。

對於綠帶恐變成小樹穴的疑慮，養工處說，改造後硬舖面增加19％，但有透水設施，不影響喬木根系生長，長710米的路段施作樹穴及座椅34處，採淺挖20公分未傷根部，完成後樹穴面積約5平方米，較一般樹穴面積多出1倍。

護樹團體要求施工中的水泥樹穴應要立即敲掉，並禁止綠地再減少，同時舉辦公聽會。養工處本來回應，工程會如期在6月10日前完成，但12日陸續收到外界反映後，工務局長蔡長展認為有檢討的必要，已指示暫停施工。

(中國時報)