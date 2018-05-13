愛河綠地變水泥 護樹團反彈

護樹團體「高雄愛樹人」12日舉標語抗議愛河周邊景觀再造讓綠地變水泥。（曹明正攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

我要綠地，不要水泥！護樹團體12日舉標語，抗議河東路愛河沿岸草皮將改為水泥鋪面，附近居民也聲援，認為河畔要犧牲草地和大樹生長空間，規畫太匪夷所思。高巿府工務局收到反映後決定重新檢討、暫停施工。

高雄愛樹人團長莊傑任指出，養工處進行愛河周邊的景觀再造，卻把步道從1.5米加大到6至7米，他看不出有任何必要，未來整條河東路的綠帶超過2／3都要變成水泥和人造鋪面，甚至不只河東路，水泥還可能鋪到愛河之心。

改造後不影響樹木生長

一家3口住附近6年多的陳小姐說，今年農曆年後，鐵皮把愛河畔包圍起來，身為居民她完全不知道在搞什麼，最近才發現，竟是為了擴大走道面積，要把大片草地和大樹生長空間犧牲掉，以水泥取代草地，她認為太匪夷所思。

逢燈會遊客恐受傷

高雄巿養工處澄清，經統計去年愛河觀光人數達28萬餘人次，每月觀光人次約2萬人，若逢燈會、龍舟更可達近4萬人，過去即曾發生步道太窄而有遊客受傷，且當地草坪存在過度踐踏形成「禿頭」及人為「走道」，有必要改善。

對於綠帶恐變成小樹穴的疑慮，養工處說，改造後硬舖面增加19％，但有透水設施，不影響喬木根系生長，長710米的路段施作樹穴及座椅34處，採淺挖20公分未傷根部，完成後樹穴面積約5平方米，較一般樹穴面積多出1倍。

護樹團體要求施工中的水泥樹穴應要立即敲掉，並禁止綠地再減少，同時舉辦公聽會。養工處本來回應，工程會如期在6月10日前完成，但12日陸續收到外界反映後，工務局長蔡長展認為有檢討的必要，已指示暫停施工。

(中國時報)

衝水路迎客王 吸數千人參加 侯友宜籲蘇 深澳立場說清楚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。