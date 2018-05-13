侯友宜籲蘇 深澳立場說清楚

2018年05月13日 04:10 中國時報 葉書宏 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評新北市長選舉對手變成朱立倫，國民黨新北市長參選人侯友宜12日笑著用台語回應，「對手是我啦！拜託啦！是我要選啦，要看清楚，看錯就不好了。」

侯友宜12日下午與新北市議員劉美芳、周勝考、市議員參選人葉元之、市議員林國春祕書等，一起參加板橋區健華新城母親節慶祝活動，現場超過200名民眾熱情響應。

媒體持續關注深澳電廠議題，蘇曾批侯深澳電廠的立場反覆；對此，侯友宜回應，從頭到尾堅持反對深澳燃煤電廠，拜託老縣長把立場說清楚，是贊成還是反對？不要閃避、說不清楚。

另外，蘇批朱立倫用市府資源為侯輔選。侯友宜則表示，反對核廢料是新北市政府7年來的立場，這也是新北市府公務人員的工作，他們出來說剛好而已，有一天蘇若當選市長，也是要公務員出面說明，「這和我有什麼關係？」

侯友宜強調，蘇曾說過是總統蔡英文拜託他出來選，且總統府祕書長陳菊來幫忙，「選舉我從來沒選過，第一次出來選，不懂選舉，所以要更認真打拼，不然就慘了！要拜託各位多幫忙！」

侯友宜致詞時也提到，全家反對他參選，媽媽也勸他「不要跳到糞坑，烏煙瘴氣的政治漩渦！」但他決定奉獻給國家、社會，媽媽也只能祝福他，「這次我沒有聽媽媽的話。」

侯友宜強調，如果大家都能像媽媽一樣，用不求回報、感恩的心去看待所有人，「這會是進步的台灣，中華民國也是了不起的國家。」

另外，侯友宜辦公室也指出，蘇貞昌深澳電廠不見立場、不見說明，反倒習慣翻臉反嗆，選舉要心平氣和，「森七七」不只傷神，也有損老縣長、前副總統參選人的氣度。

(中國時報)