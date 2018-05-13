最家女主角 感謝有您

2018年05月13日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 陳慶居 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市府12日舉辦「最家女主角」表揚桃園45位模範母親，市長鄭文燦說母親是每個家庭的支柱，將持續推動生育津貼、育兒津貼等福利政策，讓新手父母親負擔少一點、甜蜜多一點，成功工商也辦「洗腳報親恩」活動，提前歡度母親節。

桃園55歲邱淑瑞年輕時2度流產後好不容易再懷孕，兒子張亦辰卻不到7個月就早產，是940公克的巴掌嬰，加護病房住3個月保住命，卻從此成為不良於行的腦麻患者、終日與輪椅為伍。但邱淑瑞不氣餒，一路陪同開刀、復健、看病、上學，背不動改推輪椅，就算被學校老師嗆：「你兒子實在不知該從何教起！」仍不喪氣，爭氣的兒子終於在10歲時學會走路。

現年19歲的張亦辰甚至考上國立體大，成為適應體育學系1年級學生，熱愛桌球的他練出興趣，未來希望挑戰身障奧運，找到自己的一片天、要讓媽媽放心，邱淑瑞也獲選為2018年桃園市模範母親，和其他44位母親同獲表揚。

成功工商11日起一連2天舉辦51周年校慶活動，全校師生除了在競技場上揮灑汗水，適逢母親節，積極推動三好校園運動及品德教育的校長鄒紹騰也精心安排溫馨感恩橋段，號召學生們為母親「洗腳報親恩」，不少媽媽感動落淚，現場也播放僑生媽媽們與孩子的視訊等影片，觀者全都感動不已，就連鄒紹騰也忍不住紅了眼眶。

苗栗42歲的單親媽媽「碧娥」因家境清寒國中就進入職場，後來又遇人不淑，獨自照顧一對子女，一度封閉自己，但她呵護年幼子女無微不至，在家扶中心帶領下走出來、並學習烘焙技能考取丙級證照，學科98.75分幾近滿分，重拾信心，獲選為自強媽媽。

(中國時報)