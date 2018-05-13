慶母親節 林佳龍送康乃馨

2018年05月13日 04:10 中國時報 張妍溱 、 林欣儀 、 楊樹煌 ／綜合報導 ／綜合報導

烏日林新醫院在母親節前夕舉辦「好孕媽咪‧雲漾走秀」活動，許多孕媽咪們秀出大肚子，展現自信與美。（林欣儀攝）

「早安，母親節快樂！」慶祝母親節，台中市長林佳龍12日上午前往大坑山區觀音亭參拜祈福，並發送3000束康乃馨給爬山民眾，表達對全天下母親的敬意；台中市大里區公所也表揚40位模範母親；卿雲慈善基金會也舉辦孕媽咪走秀活動，氣氛熱鬧、溫馨。

10多年來每逢母親節前夕，林佳龍都會到大坑觀音亭發送康乃馨，感謝天下媽媽對家庭的付出。林佳龍也鼓勵民眾時常回家陪伴，就是給母親最好的禮物！現場婆婆媽媽們搶著跟林佳龍合照，開心接受祝福。

66歲潘榕嬿因丈夫早逝，獨自扶養2個女兒，還曾被人倒帳而負債，為了孩子仍堅持站起來，將女兒拉拔長大，在母親節前夕，潘榕嬿獲大里區公所模範母親表揚，而同受表揚者共有40名辛苦的媽媽們，現場氣氛溫馨。

卿雲慈善基金會也在母親節前夕舉辦「好孕媽咪‧雲漾走秀」，共20名準媽媽參加，其中30歲湯聖薇原本不喜歡吃澱粉食物，懷孕後卻愛上饅頭，連續2個月啃饅頭，她特別打扮成啦啦隊模樣，吸睛十足。

有意參選南投縣議員的草屯鎮民代表莊惠惠，12日特地揹著LED廣告燈板，與母親王淑春趁著母親節前夕前往大觀市場，逐一發送玫瑰花給市場的攤商和婆婆媽媽們，祝福母親節快樂！讓收到花的媽媽們備感溫馨。

(中國時報)