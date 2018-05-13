慶母親節 林佳龍送康乃馨

台中市長林佳龍（左二）12日前往大坑觀音亭向觀世音菩薩參拜祈福，並發送3000束康乃馨給爬山民眾祝福母親節快樂。（張妍溱攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
烏日林新醫院在母親節前夕舉辦「好孕媽咪‧雲漾走秀」活動，許多孕媽咪們秀出大肚子，展現自信與美。（林欣儀攝）

「早安，母親節快樂！」慶祝母親節，台中市長林佳龍12日上午前往大坑山區觀音亭參拜祈福，並發送3000束康乃馨給爬山民眾，表達對全天下母親的敬意；台中市大里區公所也表揚40位模範母親；卿雲慈善基金會也舉辦孕媽咪走秀活動，氣氛熱鬧、溫馨。

10多年來每逢母親節前夕，林佳龍都會到大坑觀音亭發送康乃馨，感謝天下媽媽對家庭的付出。林佳龍也鼓勵民眾時常回家陪伴，就是給母親最好的禮物！現場婆婆媽媽們搶著跟林佳龍合照，開心接受祝福。

66歲潘榕嬿因丈夫早逝，獨自扶養2個女兒，還曾被人倒帳而負債，為了孩子仍堅持站起來，將女兒拉拔長大，在母親節前夕，潘榕嬿獲大里區公所模範母親表揚，而同受表揚者共有40名辛苦的媽媽們，現場氣氛溫馨。

卿雲慈善基金會也在母親節前夕舉辦「好孕媽咪‧雲漾走秀」，共20名準媽媽參加，其中30歲湯聖薇原本不喜歡吃澱粉食物，懷孕後卻愛上饅頭，連續2個月啃饅頭，她特別打扮成啦啦隊模樣，吸睛十足。

有意參選南投縣議員的草屯鎮民代表莊惠惠，12日特地揹著LED廣告燈板，與母親王淑春趁著母親節前夕前往大觀市場，逐一發送玫瑰花給市場的攤商和婆婆媽媽們，祝福母親節快樂！讓收到花的媽媽們備感溫馨。

(中國時報)

最家女主角 感謝有您 高麗菜價低迷 台電認購150箱送弱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。