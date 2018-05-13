為母則強 她守護癱女22年

2018年05月13日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 楊樹煌 ／綜合報導 ／綜合報導

1996年夏天，1輛酒駕吉普車撞碎54歲董玉英一家天倫樂，丈夫驟逝、幼女重殘，還有讀國小的2名子女，22年來她樂觀、堅毅扛起養家重擔，陪伴癱瘓的小女兒走過漫漫復健長路，12日獲彰化縣模範母親表揚，成為會場最年輕獲獎者。

夫妻倆原本在員林華成市場賣水果，有天帶小女兒出門散步，卻慘遭天外飛來橫禍，丈夫傷重不治、自己被撞成重傷，全身多處骨折，小女兒左腳被輾、血肉模糊。

董玉英表示，想到丈夫當場走了，長女、兒子還在讀小學，家中一貧如洗；住院1個多月後她就辦出院，事後得知么女伶禎傷勢不輕，住院後來才發現頸椎位移，傷及脊髓神經，下半身癱瘓，還有腦傷癲癇後遺症。但為母則強！除陪伴稚女走過漫長的復健治療歷程，一人身兼多職，賣水果、擺攤賣衣服，並照顧婆婆。

南投縣國姓鄉56歲新住民阿蘭，26年前從印尼嫁來台灣，84歲丈夫4年前因車禍意外變成植物人，阿蘭不離不棄照顧，住在連「谷歌」導航都找不到路的山上，還扛起家計重任兼顧身障子；在母親節前夕，創世基金會草屯分院志工特地送上蛋糕，讓她歡度她人生中第1次母親節，讓阿蘭感動落淚。

印尼籍的阿蘭當年遠渡重洋來台，與相差28歲的梁姓丈夫結婚，住在國姓鄉石門村山上，生活極為困頓，獨子又患有身心障礙，但樂觀知命的阿蘭並不氣餒，還是默默承受。

(中國時報)