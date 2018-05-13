鹽分文學代表 莊培初故居掛牌

2018年05月13日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南市歷史名人莊培初位於佳里區的故居12日掛牌，他是台南鹽分文學作家群中重要的詩人代表，與吳新榮齊名，是當時的「北門七子」之一，日據時期還曾擔任過記者，兼有小說及評論作品，他的故居是南市第20處掛牌的名人故居，也是佳里區繼吳新榮後，第2位掛牌的文學類歷史名人。

台南市文化局將出身自台南的歷史名人分成藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，目前列有191位，並找尋保存狀況良好的故居，與後人協調後，掛牌以資紀念，莊培初老家是南市第20處掛牌的名人故居。

莊培初有青陽哲、嚴墨嘯、庄訊濃等筆名，台南一中畢業後開始從事文學創作，與知名文人吳新榮、郭水潭、徐清吉等人成立「佳里青風會」、「台灣文藝聯盟佳里支部」，和林芳年創辦《易多那》文學雜誌，加入「台灣文藝聯盟」，日據時期還擔任記者，有新詩、小說、評論等作品，列為「北門七子」之一，是鹽分文學代表人物，可惜作品並未集結成冊，光復後則專心經商，曾任台南縣農會總幹事。

台南市政府文化局長葉澤山說，目前莊培初故居是由孫姪輩居住，保存狀況良好，他在日據時期寫作，替當時的人與土地發聲，故居掛牌彰顯他對新文學運動的貢獻，讓更多人認識並學習鹽分地帶的精神。

(中國時報)