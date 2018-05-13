大林青草伯 無私奉茶18年

2018年05月13日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉義報導 ／嘉義報導

母親節前夕，大小公家機關紛紛舉辦表揚活動，18年來，每天煮青草茶給大林慈濟醫院病患、志工飲用的「青草伯」鄒清山，與媳婦林淑靖一同獲大林鎮公所表揚，一家同時出了模範父親與母親，最受矚目；而嘉義市政府為讓受表揚者留下畢生回憶，特地安排受獎者與家人一起做手模，獨一無二的紀念品成母親節最棒的禮物。

83歲的鄒清山最早是為了盡地主之誼，每天替興建醫院的工人熬煮一壺青草茶，奉茶的心意並未因為醫院落成啟用而停止，鄒清山和太太依舊每天清晨3點起床，用柴火燒著大鍋，煮出4、5桶清涼退火的青草茶，送到慈濟醫院，就算曾因火災導致5000多萬元損失，眾人皆勸他別再煮茶了！鄒清山仍堅持這分善念，全年無休持續奉茶，一轉眼已是18年。

昨鄒清山與當慈濟人長達30年的媳婦林淑靖一起接受表揚，林淑靖說，當年慈濟落腳大林，雖丈夫事業還處於負債狀態，夫妻倆仍捐出2400坪土地給慈濟蓋醫院，就連公公因火災而疑惑時，她也鼓勵他不要因一時考驗，就停止公益付出，而今年能夠和公公各自獲模範父親、母親表揚，感觸特別深刻。

嘉義市昨上午舉行107年模範母親暨孝行楷模表揚大會，表揚12位模範母親、12位慈馨媽媽和9位孝行楷模，有別以往送獎牌和紀念品，今年市府邀所有受獎人與親友一同做手模，讓媽媽們留下永生紀念，許多受獎者第1次體驗做手模，緊握兒女或先生的手，還有夫妻因握得太緊，被手模師糾正，先生馬上開玩笑說，「牽手捏！當然要牽緊緊」，恩愛之情羡煞旁人。

(中國時報)