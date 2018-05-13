騎士鑽漏洞 三角錐防撞嘸效

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣花蓮市與吉安鄉市區路口車禍數高居縣內交通事故之冠，花蓮縣警局今年陸續在易肇事路口設置警示三角錐，但仍有機車族「鑽漏洞」，將三角錐當成路障角標隨意穿梭其中，議員建議全面更改為固定式「防撞桿」，才能維護交通秩序及用路人安全。花蓮縣警局則表示，將協調路權單位評估可行性。

花蓮縣易肇事路段前三名依序為花蓮市中山路、中正路及吉安鄉中山路，平均每月事故約60件、造成30人受傷。

今年農曆年後，警方分別在花蓮、吉安等重要十字路口及曾發生過2起死亡車禍以上的路口雙黃線上，各擺放10個移動式交通三角錐，避免汽、機車為貪圖方便逕行迴轉或直接穿越雙黃線亂象，但引來議員批評不但縮減道路利用率，不少騎士「無視」違規穿越空隙。

議員鄭乾龍指出，吉安鄉原有道路已呈現壅塞，各要道放置三角錐後，使原有道路利用率更為縮減，不僅影響交通流暢，更困擾道路兩側商家營運；議員莊枝財也建議，應全面檢視放置路段、位置是否適當。

花蓮縣警察局長李西河表示，為遏止路口搶先左轉彎事故發生，轄區內易肇事路段之車道中間，以交通錐代替交通防撞桿，盼能矯正用路人搶先左轉彎之違規行為，但也將協調路權單位評估是否將交通錐改裝設防撞桿。

(中國時報)

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