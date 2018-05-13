噶瑪巴木雕展 珍貴浮雕唐卡亮相

2018年05月13日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

位在台南市左鎮區的噶瑪噶居寺12日起舉辦「噶瑪巴木雕展」，展出22幅少見的浮雕木刻唐卡及16座木雕羅漢，並公開600年歷史的唐卡，寺方規畫春暉金針花活動，孩子們打水為母親洗腳。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與佳里漳州社區分別發表母親節應景的特殊花藝作品，讓人眼睛一亮。

噶瑪噶居寺若本仁波切指出，唐卡是藏族經典的文化藝術，這次木雕展則有別於傳統的平面卷軸方式，寺方花費5年時間，以典藏的「金鬘傳承祖師唐卡」為本，邀集台灣木雕師創作而成，是本土藝術及藏族文化的融合，象徵藏傳佛教在台開花結果，19日展覽結束將送往印度佛學院收藏。寺方還展出原先典藏於噶瑪巴祖寺，有600年歷史的西藏唐卡，該作品有濃厚的宮廷畫風，另外還有16尊木雕阿羅漢，相當有看頭。

配合母親節，寺方昨日推出春暉金針花活動，有桂花茶席、滌足禮報及馨香祈福宴，吸引超過百對親子報名參加，由子女親手奉茶，並親手為媽媽們洗腳，也在佛祖見證下說出「媽媽我愛你」，感謝親恩，不少媽媽當場落淚，場面溫馨，也藉由傳達佛法，傳遞感恩孝親倫理。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特殊焊接職訓班，製作出市面上少見，用鋼鐵打造的康乃馨，漆上顏色後幾可亂真，而佳里區漳州社區則是利用木玫瑰果實當做乾燥花藝的材料，搭配棉花、滿天星做成花束，獻給媽媽們，意義特別。

佳里區漳州里長蘇順政之前為了美化社區環境，帶回木玫瑰種子栽種，花朵酷似牽牛花的木玫瑰果實乾燥後，外型就像朵玫瑰花，社區不但用來做為乾燥花藝的材料，讓來社區遊玩的民眾體驗DIY課程，還開發出木玫瑰花束，盈餘還可回饋社區，蘇順政說，花束放上10年也沒問題。

(中國時報)