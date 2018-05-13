送球衣助偏鄉 戴資穎幫大王加油

2018年05月13日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

世界球后戴資穎在台灣掀起羽毛球旋風，太麻里鄉大王國小近半年才成立羽球隊，小球員們也理所當然成為戴資穎球迷，家長會長蔡政銘邀請小球員們製作海報、拍攝影片，邀請戴資穎到學校，12日蔡政銘收到戴資穎親自拍攝的加油影片，讓他及球員都說「太興奮了！」

「遇到困難不要放棄！事情做到最好問心無愧！」戴資穎在影片中先感謝大王國小學生的祝福，也希望球員們遇到困難不要放棄，把事情做到最好就問心無愧，加油！

此外球員們還收到戴資穎自有品牌「TTY」的球衣，讓球員們都開心不已，直說戴資穎真的知道我們球隊了！練球要更認真才行！

蔡政銘指出，學校有資助計畫成立羽球隊，打羽球後就成為戴資穎的球迷，球員們也都不斷為她加油，看到戴資穎在亞錦賽的表現傑出，大家的目標都是希望成為與戴資穎一樣厲害的選手。

蔡政銘鼓勵學生們寫海報為戴資穎加油，並將影片上傳戴資穎粉絲專頁，事後取得戴資穎父親的聯絡方式，並收到球衣及影片，球員們既開心又興奮。

蔡政銘說，戴爸表示因為戴資穎時間都排滿，不是比賽就是訓練，今年已經沒有時間，看來年有沒有空可以與小球員們接觸，他也不斷鼓勵小球員努力訓練，假以時日戴資穎來訪時，可以看到苦練的成果。

(中國時報)