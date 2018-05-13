另類宣傳 議員激凸照滿街跑

2018年05月13日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

爭取5連霸的新竹市議員李妍慧參選腳步馬不停蹄，競選看板早已在街頭高掛，不料近日被支持者發現客運上的看板疑似「激凸」，讓人看了臉紅心跳，仔細一看才發現是公車安全燈號，另類視覺效果引發討論。

在北區耕耘多年的李妍慧問政風格犀利，形象清新，獲民進黨提名參選，為了拚年底連任，提早半年就展開積極備戰，日前架起大型看板，就連客運車身上也能看到她一襲白襯衫的素淨、幹練模樣，斗大字樣標榜「愛做新竹人」。

近來有眼尖民眾發現，李妍慧在新竹客運上的看板好像「怪怪的」，白衣胸口上竟出現紅點，乍看下還以為是激凸，詫異說「這位置…」、「這招牌好害羞！」引發另類選舉話題。

李妍慧對此表示，確實有選民向她提起激凸的事，自己親眼看了照片也嚇了一大跳，曾要求新竹客運重做廣告看板，但客運公司指安全燈依法規無法遮蓋，而且就算移動位置，也無法完全規避掉，紅點反而會更接近胸口，變成正中紅心，看了更奇怪。

李妍慧苦笑說，競選看板依約會租到選舉結束，這段期間「激凸照」恐怕仍會在市區滿街跑，只能安慰自己這是連設計師都無法營造出的另類「巧合」。

有選民則大讚她大氣，且造成激凸紅點其實與白襯衫沒有多大違和感，「還是很美啦！」

(中國時報)