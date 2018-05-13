反中反出幻覺

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中國時報
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近日馬來西亞大選結束，反對黨成功逆襲，完成該國歷史上首次政黨輪替，引起各國關注。台灣輿論也同樣注意到這一訊息，並對之加以報導，有意思的是，這也引出一場馬國網友對台灣媒體的口誅筆伐。

有一家立場親綠的電視台，在報導馬國選舉結果時，簡單總結為親中派大敗，反中派大勝，報導中也花了大量篇幅分析馬國此次選舉中的中國因素。這顯然是將獨派看待大陸的思維投射到馬國選舉中，認為中國因素就等於負面因素，而馬來西亞人也就跟獨派自認為的台灣人一樣，對大陸處處設防。

出人意料的是，當這則報導傳到馬國時，迅即引發不滿，許多馬國網友紛紛到該電視台的臉書上留言抗議，指其不了解馬國政情，很多人直白指出這就是在挑撥離間。觀察這些留言即可知道，馬國選民最為在意的是腐敗問題，而不是中國因素，且當地對中國投資並無排斥之意，最多只是希望檢討投資模式和收益分配問題，這其實也是新首相馬哈地的立場。

透過這一事件，獨派乃至整個台灣社會都該好好反思，長久以來習慣將大陸視為威脅，甚至因此被蒙蔽了雙眼，無視世界各國與大陸千絲萬縷的關係，當看到稍有批評大陸的言論出現，就馬上將之無限放大，認為這代表著這些國家開始對抗大陸。事實上，國與國交往本來就充滿了折衝，不會百分之百的順遂，矛盾和糾紛也是在溝通妥協中加以化解。

獨派不能因為自己反中，就自認為全世界都可能反中，這無疑是掩耳盜鈴之舉，而對於提升台灣的競爭力，顯然更沒有任何幫助。

(中國時報)

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