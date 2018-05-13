2018年05月13日 04:10 中國時報 王欽

最近以來，蔡政府面對大陸的反獨決心無動於衷，卻不斷對美國暗送秋波，美國最近也在兩岸問題上頗為活躍，一方面派出軍機進入南海展示肌肉，另一方面則高調為台灣發聲，支持台灣參與WHA。

面對台美之間的頻繁互動，大陸媒體接連發表評論批評，中評社針對WHA的問題指出，美國確實想拉台灣一把，但都力不從心，這就是國際現實，美國幫不了台灣，台灣傍上美國也沒用。文章還特別提到大陸民航局致函多家外國航空公司，要求其網站不得將台灣標註為國家的事，白宮為此發文指責大陸無理取鬧，蔡政府也跟進表達對美方的謝意，然而結果卻是，多家外國航空公司已經按照大陸要求修改了相關標注。該文指出，美國霸權並非無所不能，緊抱美國大腿並不是安全的保證，或許民進黨當局還需更多教訓，才肯服輸回頭。

大陸知名涉台學者周志懷撰文指出，台美雙方都在不停地試探大陸對台底線，因此，大陸與台獨分裂勢力的鬥爭，並非對方只要不踩到紅線就可平安無事，大陸雖然具有維護兩岸關係和平發展的決心和誠意，但遏制台獨畢竟不能只靠口誅筆伐式的輿論鬥爭，不能只靠畫畫紅線，而是必須要有實際動作，進行精準打擊。他進一步指出，大陸軍機繞島巡航的常態化，解放軍近期在台灣海峽水域進行的實彈射擊軍事演習，正是為了增強遏制台獨的威懾效果，摧毀台獨幻想。他認為，台獨向大陸紅線的不斷逼近，迫使大陸遏制台獨的政策選擇，已從「文攻武備」到「戰而勝之」的重要轉折。

大陸全國台研會理事鄭劍分析指出，蔡政府以為可以效法北韓調動國際，把美日印澳等大國及大陸調動於股掌之中，藉以謀求最大利益。他們特別看到美國川普政府去年底以來連續推出《國家安全戰略》等3個文件調整對華政策，正式把中國定位為戰略競爭對手，大力度啟動貿易戰手法，以為「台灣的戰略位置愈來愈重要」，可以借力使力。但他認為，台灣不是北韓，玩不了真正的大國關係，因為台灣問題沒有朝鮮半島問題那樣盤根錯節、影響重大的國際條件可利用。台灣缺乏打國際牌的優渥條件，而且台灣是大陸不惜一切代價也要維護的核心利益，故國際勢力干預台灣問題既缺乏動力也必投鼠忌器。此外還有實力對比差距、國際勢力權衡利益重心在大陸等等原因。他指出，台灣究竟應該在中美進行美蘇對抗式決鬥的國際關係框架下投機思考處理兩岸問題，還是在中美競爭與合作並存的國際關係框架中理性思考處理兩岸問題？這是必須做出的選擇。

當然，大陸媒體也不忘提醒和平發展的重要性，中評社在一篇評論中提到，反對和遏制任何形式的台獨，防止外國勢力的干擾，是當前大陸對台工作的兩大重點；同時，秉持兩岸一家親理念，爭取民心，推動兩岸經濟社會融合發展，也是當前大陸對台工作的主軸，堅持走兩岸關係和平發展的道路沒有變。蔡政府的確應深思怎樣抉擇對台灣人民最有利。

(中國時報)