2018年05月13日 04:10 中國時報 段心儀

睿智的所羅門王有一個最知名的判決：兩個母親爭一個孩子，最愛孩子的就是親娘。

5月12日台大召開臨時校務會議，討論合法遴選出來的校長無法就任一事，最後以77票贊成，30票反對，3票空白，要求教育部盡速發聘。消息出來，許多台大人額手稱慶。因為台大還是保留了理性，即使群情激憤，但沒有立刻提出行政訴訟。而是低眉順眼，接下教育部九道金牌。您要我怎麼開會就怎麼開會，您要什麼數據就給什麼數據，只求校長能速速上任的和諧校園。這在國民黨時代是難以想像的場景。

70年前傅斯年執掌台大，秉持「民主與科學」，立下「無畏權威」的精神。即使戒嚴時代，所有民主自由抗爭中，台大幾乎無役不與。此次政府傾各部會之力，不准合法遴選出的台大校長上任，視台大如無物，是可忍孰不可忍？但今日台大校方只是委屈順應，為什麼？

一、3個多月的紛紛擾擾，各種資訊充斥，難分真假。爭辯已造成校園撕裂：老師之間、同學之間、師生之間、世代之間…。

二、教授論文造假事件，已嚴重衝擊台大排名；新校長合法遴選卻無法上任，更成了國際笑話，明年排名絕對更難看。

三、無論卡管成功，重啟遴選程序；抑或撕破臉走上司法程序，最大輸家都是台大。台灣人才外流如此嚴峻，一個沒有正式校長，無法規畫願景的台大，如何在群雄並起的國際學界競爭？

四、沒有了龍頭引領的台灣高教下一步該如何邁出？高教徬徨失據的台灣，前景何等黯淡，這也是各校挺身支持台大的理由。

台大人怎可能不愛台大、傷害台大，讓台大陷入空轉？於是信任投票後，球又回到教育部。現在的問題是：教育部愛台大嗎？當部長吳茂昆神回應，台大無校長「那應該不是教育部的問題」時，我們雖非所羅門王，也知道寧可把孩子切成兩半也不讓，絕非親娘的態度。

在此之前，我不認為管中閔需要回應官方質疑。因為，官方用放大鏡檢視一切，先射箭再畫靶。不論提供任何資料，都挑得出毛病追殺，倒不如以靜制動。

但管中閔若面對學生把事理說明，卻是種高度。近年來，台大雖坐擁豐厚資源，一直出不了大師級的人物，排名也江河日下，學生前途茫茫。我相信這才是台大學生最關心的事。遴選會中，管中閔也是以人文高度為台大擘畫願景贏得學生支持。今日人心惶惶，管先生若能選一個適當時機面向學生，清晰的闡述他的治校藍圖，回應學生的疑難，絕對有助於校園的穩定。

「管爺」可以「橫眉冷對千夫指」，但「管校長」則該「俯首甘為孺子牛」。所羅門王因母親的大愛作出正確判決；全民也在看，誰真心愛台大，愛台灣。（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)