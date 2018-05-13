柯P小英 利益共同體

2018年05月13日 04:10 中國時報 龐建國

台北市長柯文哲接受綠色和平電台專訪，向蔡英文和民進黨輸誠，希望民進黨年底選舉不要推出候選人的一番表白，連日來引起了多方關注。其中，掀起最大波濤的，當然是柯文哲為「兩岸一家親」這句話說「歹勢」，至於道歉的意涵是後悔不該說這句話，還是如同事後的辯解，只是向聽了這句話感覺不舒服的人說聲「不好意思」，則是一場羅生門，各說各話，各自解讀。

大陸方面對於這場羅生門採取冷處理的態度，沒有立刻封殺雙城論壇舉辦的可能性，讓柯文哲還能夠「留校察看」。但是，經過這個事件，大陸方面恐怕會要求柯文哲在適當時機對「兩岸一家親」甚至於「九二共識」表態，否則，就別想再有雙城論壇。

柯文哲會如何處理前述問題仍待觀察，只是在這場羅生門裡，超越藍綠、說話直率的柯P不見了，剩下的是一個想要面面討好而言詞反覆的柯文哲。這樣一個老謀深算、嘴臉模糊的政客，是否還符合支持者期待，繼續藍綠通吃，只有靠選舉結果來檢驗。

值得注意的是，當「兩岸一家親」的說法陷入羅生門之際，柯文哲在專訪中的另外一個重點，可是清清楚楚地沒有留下模糊空間，就是柯文哲明白表示，他2020年沒有參選總統的計畫，因為他認為蔡英文還會連任，也會支持她競選連任。所以，柯P和小英準備好了要做利益交換，相互支持對方選下任的市長和總統，彼此綑綁成為利益共同體。

換句話說，如果民進黨在年底台北市長選舉中不推出候選人，因而讓柯文哲再度當選的話，柯文哲會感恩圖報，全力支持蔡英文參選下屆總統。姑且不論這樣子公開搓圓子湯有沒有違法之嫌，光是這番表態，就讓人不能不感歎，柯P變了。現在的柯文哲已經不是2014年那個清新素人，願意跳脫藍綠，走自己的路。

坦白說，上次台北市長選舉，有許多選民因為厭倦傳統政治人物的嘴臉和身段，而把票投給了非典型政治人物的柯P。對於柯文哲的競選訴求，採取相信他有誠意和能力做到的假設，不去質疑他的人品和本事。

然而，看看3年多來的政績，不要說「五大弊案」變成歹戲拖棚，我們只要比較一下台北市和新北市，稍微客觀一點的人都會發現，無論是民政服務、社會福利、青年創業、或者是都市更新，一條淡水河為界，台北市都瞠乎其後。拿不出亮麗政績的柯文哲，只好向小英低頭，期盼民進黨的支持，以保住權位，續嘗甜頭。這還是當年的那個柯P嗎？

事情很清楚，如果年底選舉民進黨不推人，就是確立了柯P和小英的利益共同體，投給柯文哲，就是投給蔡英文，白色已經染綠了，更和「無色」分道揚鑣，選民們可得擦亮眼睛。（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)