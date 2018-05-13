2018年05月13日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「大佛拈花－2018地球心靈文化節」，12日力邀國際級表演團體「優人神鼓」演出，結合世紀大佛燈光秀，令觀眾一次滿足視聽覺饗宴。（柯宗緯攝）

「大佛拈花─2018地球心靈文化節」5天活動進入尾聲，12日力邀國際級表演團體「優人神鼓」演出，結合世紀大佛燈光秀，令人一次滿足視覺與聽覺的雙重享受。13日閉幕式則有《金剛經─如夢幻泡影》、金曲歌手殷正洋輪番演出。

地球心靈文化節昨天下午展開一連串活動及節目，近百人體驗「走的力量」，由世紀大佛創作者洪啟嵩依禪法發展「極慢經行」，引導民眾放鬆身心靈。下午一貫道帶來聖樂團、兒童讀經，為世紀大佛獻上至深禮敬，立法院前院長王金平也出席力挺。

走的力量 放鬆身心

昨晚國際級表演團體「優人神鼓」登場掌聲如雷，此次為地球心靈文化節帶來全新節目，特別編曲、編舞，震撼心靈的鼓聲，帶領民眾進入寧靜、無我狀態，敲醒沉睡心靈，揭開一場宇宙覺醒之舞，搭配世紀大佛光影藝術，帶來超越感官與藝術的心靈饗宴。

世界各地 靜坐連線

歷經震撼人心的聲光秀後，啟動「萬人靜坐，全球串聯」行動，由《SC超專注力》作者、禪法教授師龔玲慧主持，現場與來自美國、英國、印度、不丹、尼泊爾等世界各地靜坐連線，發出正念、轉動地球，感受萬人靜坐的寧靜力量。

13日適逢母親節及閉幕式，從午後到晚間活動不NG。首先登場的是「大佛千人茶宴」，由300個家庭組成小茶師茶宴，透過兒童向父母尊長奉茶，展現中華文化倫理之美。

世紀大佛畫創作者洪啟嵩透過空性覺悟畫筆，繪出人類史上最大佛像，今天是在高雄展覽館展期最後1天，下午將親自解說源自「和解」的創作理念與精神。

閉幕式當晚則由台灣當代舞蹈創新指標團隊「舞蹈空間」上場，演出《金剛經-如夢幻泡影》，以非典型現代舞搭配多媒體，重新詮釋金剛經。活動壓軸由校園民歌手殷正洋於大佛的天空下獻聲，象徵活動圓滿和平落幕。

(中國時報)