2018年05月13日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

呼應「2018威尼斯建築雙年展」的「Freespace」命題，台灣館今年以「活在宜蘭：連結山海水土」向國際展現屬於台灣的建築實踐，建築師黃聲遠表示，田中央工作群此次的參展其實也並非「命題作文」，而是一直以來在做的事，剛好在此時被需要、被看到，「若說我們的理想在某個角度上去實現，也希望讓國際社會看到。」

獲選為參展團隊代表台灣走進本屆威尼斯建築雙年展，黃聲遠看「Freespace」有感：「自由在我們這個世代，是因前人的努力，我們生而自由，自己的女兒如今在這片土地上成長，能看到歷史也能看到未來的科技，可以說除了自由，也升華為平等、愛，並成為下一代價值觀很普遍的事。」

透過建築來傳達人與人、人與環境的關係，他欣喜於建築終於不僅被視為商業或休閒，也可以表現思考與深刻的價值。

黃聲遠指出，這樣的主體，可說是全世界經歷難民、逃亡、海嘯，開始了解「所有的事是一個整體，自由相對於高度切割、講求效率的時代，並不是欲望橫流，反而是個整體，把框框打破。」

台灣館策展人王俊雄指出，參展的意義不只是展現自己，更重要的是「連結」，此次參展預計將與日本、土耳其、德國館合辦活動，另外也將邀請義大利、瑞士、印尼等國共同舉辦座談並邀請梵蒂岡等國貴賓來台灣館進行交流互動，「這不只是展，而是在世界上交朋友，看到台灣創造的價值」。

參與本屆威尼斯建築雙年展的台灣館將於24日起於威尼斯普里奇歐尼宮展出。

(中國時報)