妻為女更衣 羅大佑念慈恩

羅大佑前天在上海舉辦「當年離家的年輕人」世界巡迴演唱會。

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中國時報
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羅大佑11日在上海舉辦「當年離家的年輕人」世界巡迴演唱會，適逢母親節，許多歌迷帶著父母一同欣賞，他憶起與母親相處的點滴，「每次我看到太太在幫小朋友換衣服，我就想到媽媽以前也是這樣對我。」最深刻的記憶是小時候看到媽媽在寒冷的冬天裡早起，費勁地把他的一件件制服「上漿」。

羅大佑透露，以前家裡沒熨斗，只好用「上漿」這古老費工方法讓衣服挺一點。當他憶起媽媽把衣服一件件撫平時，便想起太太照顧女兒的模樣。他還分享幼時媽媽幫他的布鞋換上新鞋帶，他卻覺得彆扭，深怕新鞋帶被同學發現，「當時我不喜歡惹人注意的東西，長大才知道我的感覺太微不足道，不知道是好意。」

返台過母親節

已為人父的他感嘆：「我們如果不做父母，都不知道這些感覺，獻給全天下的母親，她們真偉大。」疼愛家人的他，在開唱前堅持要跟在台灣的妻女通電話，「聽到她們的加油聲，這對我很重要。」昨他也特地返台跟家人過母親節。

此次羅大佑相隔18年返上海開唱，表示心情較輕鬆，18年前他演出時竟出動3500名武警維持秩序，「那時候嚇死了！我跟第一排前面距離15公尺，他們就在歌迷跟舞台中間，蹲在下面維持秩序！」當晚有6名年僅20歲的女粉絲從內蒙追到上海堵在慶功宴外，一見他出現便衝上前偷親臉頰。羅大佑儘管已63歲，人氣仍銳不可擋。

(中國時報)

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