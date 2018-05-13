動力火車 帥攻雄蛋「像婚禮」

2018年05月13日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

尤秋興的媽媽（左）和顏志琳的媽媽，昨特地到場支持。

動力火車出道20年，12日在高雄巨蛋舉辦「跟動力合唱20年世界巡迴演唱會」，黃小琥擔任嘉賓合唱〈熱情的沙漠〉。他們相識多年，黃小琥大讚動力火車2人逾40年的好友誼，打趣：「不然你們出櫃，你們就像青梅竹馬一起長大，平常一對夫妻都無法像2位維持這麼久的關係，祝福2位！」接著演唱經典作品〈沒那麼簡單〉，嗨翻全場。

3人相識多年首度同台合唱，尤秋興說：「我很怕小琥姊，因為妳總是帶著殺氣、很少笑。」黃小琥則說：「你們的表演、講話，真的好好笑。」她透露在Pub演唱資歷，「我比較持久，你們唱一家倒一家，我唱一家開一家。」她曾在看過動力火車紀錄片，笑說：「2個無聊的原住民，竟然可以組團這麼久。」

唱〈迷湯〉獻母親

13日是顏志琳50歲生日，顏媽媽及妹妹端蛋糕唱排灣族古調現身，顏媽媽感冒發燒，仍決定唱給兒子聽當生日禮物，她用族語說：「謝謝我的兒子，謝謝上帝，賜與這麼大的祝福給志琳，讓他在工作裡有這麼大的成就。」顏志琳笑說：「50年真的是很快，我好像可以領老人年金了！」

2人昨從巨大「20」鋼鐵舞台開場，身穿紫外光西裝飆唱〈下一站〉，呼喊「高雄巨蛋，我們來了。」尤秋興笑說：「今天很多親朋好友都在這裡，像我們2個人的婚事一樣，很感謝！」他們表示歌迷從小聽他們的歌長大也變成母親，也祝大家母親節快樂。

他們到延伸舞台與歌迷握手，尖叫聲不斷。演唱〈迷湯〉前，尤秋興說：「感謝大家的沒有秩序，這首是給母親的歌，每次回家都會有熱湯，心裡很溫暖，媽媽們我愛妳們。」昨37首歌曲唱逾3小時，票房9成8，粗估吸金2058萬。

(中國時報)