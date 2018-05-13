妻夫木聰豐川悅司寶島當《亡命之途》

2018年05月13日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

妻夫木聰。（美聯社）

國家電影中心昨在坎城影展台灣之夜宣布台日合作電影《亡命之途》，據《每日銀幕》報導，該片將在台灣取景，並請來日星豐川悅司和妻夫木聰，台方製片劉嘉明表示，目前鎖定在山明水秀的花蓮和台北都會區拍攝。

妻夫木聰上周特地祕密訪台1天，獨自和導演、台灣劇組及所有工作人員見面，據知他工作繁忙，當天是開拍前唯一能造訪台灣的日子，也拜訪了曾合作《刺客聶隱娘》的導演侯孝賢。

預計2019年上映

該片為獨立製作，預算130萬美金（約3870萬台幣），劉嘉明表示：「處理這個案子已經超過1年，中間經過數個階段，包含劇本修改和集資，目前為止都算是順利。」該片由台灣想映電影和日本四面楚歌公司共同製作，參與的台灣演員仍在確認中，預計6月20日左右開鏡，因妻夫木聰接著有音樂劇在日上演，所以拍攝期控制在1個月。

電影劇情描述2個日本職業殺手被迫逃至台灣展開一場贖罪之旅，劇組還邀請世界級音樂家坂本龍一創作主題曲，導演則是以《山河故人》入圍過金馬最佳原創電影音樂的日本音樂製作人半野喜弘，半野在2011年首度執導由窪塚洋介主演的《UGLY》，《亡命之途》將是他第3度執導演筒，預計2019年上映。

(中國時報)