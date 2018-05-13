2018年05月13日 04:10 中國時報 李承陽 報導

妖后 圖片提供霹靂國際多媒體

風采鈴 圖片提供霹靂國際多媒體

5月的第2個星期日是母親節，霹靂世界裡有許多偉大的母親，經典親情橋段讓戲迷們看了入戲三分、令人動容，本報統整3位代表人物，帶大家一起回顧那些曾在霹靂世界中閃耀的母愛光輝。

提到女性角色，絕對會想到「霹靂一哥」素還真愛妻風采鈴，身為江南第一才女，文弱纖柔卻勇於面對江湖險惡，為愛情背叛組織，顛沛流離境遇坎坷亦無怨無悔，將愛子取名「續緣」，她心甘情願為孩兒犧牲，即便身軀已歿，一屢芳魂仍是掛念著親生兒子，甚至在虛無的時空中現身挽救不知名。

妖后母子情深緣淺

第2位是妖后，作為一方霸主，性格深沉冷靜、狠辣強悍，但身為母親，妖后可謂母性堅強，她非常疼愛自己的兒子黑衣劍少，關於兒子以外的事，對其他任何事絕不留情。在目睹黑衣為護母犧牲之後，妖后用犴妖族密法以己命換取親兒生機，以非屍流方式重生之後，妖后再次為救黑衣消散於天地之間，母子情深緣淺讓人不勝唏噓。

殺戮碎島之王戢武王的故事最為經典，只因真實身分是女人而遭受眾叛親離，甚至孿生妹妹為己犧牲，被復仇之心蒙蔽斬殺所有碎島男性宣示女權，即使如此怨恨男性，上帝仍對她開了一個玩笑，竟讓她懷上男胎。

最終母愛仍戰勝一切，戢武王放棄以雙子換取東山再起的機會，反服下啖魔若果為雙兒爭取一線生機，與雙子僅相處一刻亦無悔，從復仇王者轉變成為子犧牲的偉大母親。

(中國時報)