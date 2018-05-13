秦漢望劉立立海報親不停

2018年05月13日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

秦漢昨參加劉立立回顧展，久未露面的他身形仍保持得不錯。（盧禕祺攝）

何琇瓊（左起）、李天柱、秦漢、趙永馨、歐陽龍、導演沈怡昨分享與劉立立合作的點滴。（盧禕祺攝）

瓊瑤御用導演劉立立上月22日因小腦萎縮症病逝，她的家人及子弟兵12日在華山藝文特區舉辦紀念回顧展。劉立立的愛情故事充滿戲劇性，生前與導演董今狐及元配王玫曾維持45年「一屋二妻」生活，晚年臥病在床，王玫也貼心照顧，王玫昨說將來死後不設塔位、不設牌位，與董今狐、劉立立也不合葬，「下輩子3人有緣再相聚」。

外界封王玫是「最偉大元配」，她表示：「愛情這東西很難說明白，我是對愛情很忠的人，老公（董今狐）優缺點我都包容，立立又是這麼好的人。」劉立立對王玫小孩視如已出，小兒子董奕靖一手籌辦回顧展，他說：「選在母親節前一天舉辦，比起追思會，我相信回顧展更適合媽媽，這也是我能為她做的最後一件事。」

劉立立拍過17部電影、34部電視劇，曾與她合作的秦漢、任賢齊、趙永馨、李天柱、徐乃麟、黃文豪、楊懷民、江祖平、歐陽龍等都到場，劉立立子弟兵沈怡、丁夢龍等，為回顧展耗費不少心力。與劉立立合作過《婉君》的立委高金素梅，透過影片呼籲今年金鐘獎應頒給劉立立「特殊貢獻獎」，表彰她一生為影視產業的貢獻。

把大家視為家人

近10年沒公開露面的秦漢依舊帥氣，72歲的他昨克服人群恐懼症出席，對著海報上的劉立立親了又親，感性說劉立立是只要對她施惠，就會湧泉相報的人，也笑言當年他拍火場戲，被劉立立潑煤油，差點燒死。

翁家明和俞小凡定情戲《望夫崖》是劉立立導的，他說劉把大家當家人，「她這一走，好像家散掉了。」也爆曾拍過《婉君》的俞小凡被劉戲稱「碗粿」，徐乃麟說被導演叫「ㄋㄟㄋㄟ」，湯志偉也提到「我被叫『湯寶』是劉姊取的，現在變寶爺了。」

(中國時報)