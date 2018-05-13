美國國際棉花協會總裁泰德施耐德：工作絕對排在家庭後

2018年05月13日 04:10 中國時報 潘鈺楨 採訪溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長） 報導

台灣服飾設計師協會執行長溫筱鴻（左）與美國國際棉花協會總裁泰德施耐德。（粘耿豪攝）

美國國際棉花協會總裁泰德施耐德專程來台，感謝台灣對美國棉的支持。（粘耿豪攝）

（取材自美國棉官網）

一年一度、由美國國際棉花協會（Cotton Council International；CCI）舉行的「美棉日」5月8日在台登場，台灣設為首站，接著日本、韓國、北京、上海及東南亞各國陸續舉行。總裁泰德施耐德（Ted Schneider）親赴台灣，強調「將台灣設為首站意義重大」，他說：「台灣雖小，卻是美國棉非常重要的市場，是美國棉出口的前10大地區！」

施耐德今年接下總裁一職，任期1年，對於這分重責大任，他是戰戰兢兢的。

新任總裁 務農34年

他投身農業34年，在美國路易斯安那州東北部和阿肯色州東南部，共有3600英畝的土地，主要作物是玉米，大豆，棉花，稻米和高粱。現在3個孩子、5個孫子全都加入他的行列，「我的家人激勵我做得更好，我們一起研發纖維，因為我們都對『穿衣』這事兒很著迷！我是農夫出身，私下都穿T恤，很休閒。」對他而言，能把小孩，甚至是孫子帶回農村，一起工作一起生活，是件很幸福的事。

他將過去管理農場與種植作物經驗，應用在全球棉花推廣上。在農作物的生產及管理方面，他認為氣候最為重要，「氣候決定我們每天什麼能做、什麼不能做。」排除不可控制因素，他最在乎的是可控制的「穩定性」：「員工的健康，還有員工家人的健康對我來說很重要。如果有員工的家人告訴我，我的員工因工作而錯過家庭活動，那我會開除他，因為工作絕對排在家庭之後。」

施耐德對「人」的重視，從員工擴及到製造商與消費者，這是他堅持親自到訪台灣的原因。

堅持來台 攜手創新

從小在路易斯安那長大的施耐德，認為路易斯安那跟台灣有很多相似之處，「兩個地方都是又溼又熱，所以台灣讓我很有親切感。」他笑說：「路易斯安那最大的城市是紐奧良，很多電影場景與著名風景，跟台灣一樣，是個很美的地方。」這次來台，促進美國棉花工業跟台灣的顧客見面，是施耐德的最大目的，「我們要感謝紡織產業和消費者對美國棉的支持。台灣不是一個很大的島，但是棉花的用量非常大，因為棉花，我們之間有了連結。」

他侃侃而談任期目標，在美國方面，有義務監督產出的穩定性；面對世界，對顧客、經銷商，使用美國棉品牌的消費者，有義務提供穩定的質料，建立品牌信賴感。今年協會訂定了「棉花新創意」活動主題，他闡述：「與創新技術夥伴的合作，我們開發新科技與創新應用，幫助合作廠商處理問題，也將問題反應給上游原料供應商。藉以激勵在全球紡織供應鏈中的美國棉夥伴，一同尋找新的方法，促進更有經濟價值和實用性的商品。」所以他安排了這趟亞洲之旅，「對我們來說，知道台灣人喜歡什麼、不喜歡什麼，是很重要的。」

跨越瓶頸 捍衛形象

然而任何產業都有其困境與瓶頸。NCC美國國家棉業總會的經濟學家指出，世界需求、其他生產國的競爭、美元走強、人造纖維的異軍突起，都衝擊著美國棉業。施耐德不諱言，協會常收到紡織業者反映棉花價格，價格浮動確實是一大挑戰，但這並非協會能夠控制，他說：「基本上價格每年都在改變，從來不會穩定。所以我們能做的是不斷創新、控管成本，才能做出最有效益的開發。」

當然人造纖維的低價限制了棉花價格的上漲，但施奈德強調，棉跟其他纖維比起來，有自然、可更新的特性，「如果處在酸性環境，幾個月就可以分解，這是聚酯纖維沒辦法的。」也因處於快時尚世代，許多原料包括棉花都有加速消耗、快速拋棄現象，正當外界質疑相關產業是否有實際的友善環境策略時，施耐德可以老神在在地解釋：「這正是我們現在執行的，至少10年前就開始回收計畫，尤其是丹寧布。復古風潮興起，許多年輕人喜歡仿舊感的牛仔褲，我們設有回收點。」

另外一項他在意的是美國農民形象。他知道很多人對農民印象不好，把農民與環境殺手、無良僱主畫上等號，尤其在網路上的抨擊更是猛烈。他正色言道：「所以我覺得我們要站出來，捍衛以及介紹自己。」強調美國棉絕對沒有濫用童工採收棉花，堅持全機器操作，身為棉花栽種者，他有義務挺身，引領產業在美國內、甚至全世界，翻轉形象。

感謝台灣 大膽創新

施耐德感謝台灣對美國棉的信任，尤其台灣設計師像是周裕穎，使用美國棉布料設計出8套新創服裝，他直讚：「我很開心周裕穎喜歡美國棉，支持我們的創新科技。他是很創新的年輕人，設計很實際也深具功能性，我們很幸運有這樣的設計師使用我們的東西。我們也會盡全力地支持他。」

施耐德自認能步步至今，從事園藝工作的父親對他影響甚深，教會他取之、用之、回饋之，「過去我取之甚多，現在有能力回饋，我很樂意，這是我百分百投入的原因。」他不敢說成功，但若要分享祕訣，他緩緩道出他的精神指標：「尊重，做喜歡的事，以及維持良好聲譽。」

(中國時報)