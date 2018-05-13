逛淡水古蹟博物館

新北市立淡水古蹟博物館將在5月19日及20日舉辦4場滬尾砲台小小導覽員體驗營活動。（新北市府文化局提供）

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中國時報
報導吳岳修
新北市立淡水古蹟博物館與淡水長老教會合辦導覽活動。（新北市府文化局提供）

編按自1977年起，國際博物館協會（ICOM）將每年的5月18日訂為「國際博物館日」，各縣市政府也推動博物館和文化資產間的認識，本報特別於今日發行「國際博物館日」特刊，報導精彩內容。

5月18日是國際博物館日，新北市府文化局推出5月博物館「新北超連結」主題活動，民眾任一購票參觀新北市6大博物館，持票根還可任選另一個博物館免費參觀，買一送一享受歷史文化饗宴後，再下載APP掃描博物館QRcode，還可參加超商購物金抽獎，新北市府要讓民眾玩得盡興，也抽得高興，享受不一樣的文化之旅。

文化局長林寬裕指出，民眾只要在5月18日至5月20日這3天，任選淡水古蹟博物館、鶯歌陶瓷博物館、八里十三行博物館、金瓜石黃金博物館、坪林茶業博物館、板橋林本源園邸等6大博物館之一參觀，憑票根可於5月底前可再挑選其他5個博物館免費參觀一次。

林寬裕也說，5月14日起至6月11日間，民眾下載「我的新北市」APP，參觀博物館時掃描各館專屬QRcode，市府特地準備300個50元超商購物金，民眾每掃描一次，就有一次抽獎機會。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅邀請民眾參觀淡博，她說持淡水古蹟博物館門票，當天可一併參觀滬尾砲台、紅毛城與小白宮等歷史之旅，享受知識饗宴後，再到淡水老街品嘗道地美食，若加上門票超連結活動，根本就是買一張送四張、有吃又有玩，相當划算。

柏麗梅也說，民眾參觀紅毛城時，可到遊客諮詢中心領取學習單，只要循單找出列在上面的展品，透過活動QRcode觀看展品3D影像，完成學習單並繳回諮詢中心，就可兌換淡博特地準備的紀念品，換完為止；此外，淡博18日也跟淡水長老教會合辦老街古蹟導覽活動，只要能全程參與淡水禮拜堂、前清淡水關稅務司官邸、紅毛城者，還會贈送特製紀念品。

(中國時報)

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