運用AR擴增實境技術

2018年05月13日 04:10 中國時報 報導吳岳修

「火砲瞄準，預備，發射！」隨著火砲轟得一聲擊中目標，小朋友也興奮得忍不住尖叫起來，有別過去單純走過路過的參觀古蹟作法，新北市立淡水古蹟博物館別出心裁，運用最先進AR擴增實境技術，重現滬尾砲台火砲雄風，並規劃4場小小導覽員體驗營活動，讓小朋友化身導覽員體驗古蹟導覽工作。

5月18日是國際博物館日，今年國際博物館日主題為「連結博物館：新方法，新公眾」，淡水古蹟博物館挑選國定二級古蹟滬尾砲台（滬尾為淡水舊名，也稱滬尾臺），規畫電腦數位擬真復砲及小小導覽員體驗營活動等活動，要給參觀民眾新視野、新感受。

新北市府文化局長林寬裕說，1885年清法戰爭後，清廷命令台灣巡撫劉銘傳強化海防，劉在基隆、滬尾、安平等地建造火砲陣地，滬尾砲台4門火砲堪稱當時清朝最強火砲，負責防衛淡水港，門牆還留有劉親筆寫下「北門鎖鑰」4字，日軍侵台後撤除火砲，僅存砲座遺跡，現被內政部列為國定二級古蹟。

林寬裕表示，為了重現砲台當年英姿，淡水古蹟博物館特地採用最夯擴增實境技術，透過數位重現已消失的大砲，只要透過AR手持裝置，對準砲台基座，即可在螢幕上重現當年最有威力的12吋阿姆斯脫朗砲，體驗發射砲彈與命中目標的逼真感受；另外還設置兩座縮小比例的動態火砲浮空投影，遊客可繞著浮空影像，從不同角度細看砲身、砲管細節。

林寬裕也說，5月19日及20日兩天同步舉辦4場小小導覽員體驗營，由資深導覽員向小朋友介紹滬尾砲台歷史，同時教導擔任導覽員的「小撇步」，再讓小朋友們分組討論，化身導覽員隨機對場內參觀民眾導覽，實際體驗導覽員工作，每位擔任導覽員的小朋友將獲頒導覽員證書，最後再投票選出最優秀導覽員，要讓小朋友們度過充實的一天。

(中國時報)