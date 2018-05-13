中市20家文化館舍

台中放送局於1935年正式啟用，受日本台灣總督府委任製作與發行傳播節目，擁有多扇窗戶設計極具特色。（台中市政府文化局提供）

友善列印
中國時報
報導
摘星山莊舉辦傳統文化活動讓長者回味當年。（台中市政府文化局提供）
刑務所演武場興建於西元1937年，為司獄官、警察日常練武的武道館舍，空間保存再利用作為推廣劍道及文化的活動空間，吸引民眾參與。（台中市政府文化局提供）
台中文學館原為日治時期的警察宿舍，經修復與活化後，於2016年全面開放。（台中市政府文化局提供）
霧峰林家宮保第園區的「大花廳」是台灣唯一的福州式戲台建築。（台中市政府文化局提供）
亞洲大學興建的現代美術館，是知名日本建築師安藤忠雄在台灣的首座建築。（台中市政府文化局提供）

台中市政府文化局響應國際博物館日活動，連結中市20家文化館舍在4月至6月期間推出多元的文創、文學及專題講座等多達30多場的文化特色活動，推動民眾親近各地文化館舍，並進一步了解台中市歷史、文化之美。

國際博物館協會（ICOM）每年都會選擇社會關注的核心議題，做為國際博物館日主題，2018年國際博物館日的主題為「超連結博物館：新方法，新公眾」。台中市政府文化局今年邀請中市20家文化館舍參與國際博物館日活動，共推出30多場文化及文創活動，行銷台中市多元文化館舍，除推廣在地特色文化，更藉此展現文化館所歷史古蹟之美。

台中市政府文化局表示，博物館擁有文化、歷史、科學、藝術等珍藏，為使館藏能突破博物館的圍牆，進而擁抱群眾，博物館現在可以藉由不同方法管道與民眾連結，進一步開發新公眾。

例如，拜科技所賜，將館藏數位化或在展覽加入多媒體元素，甚至使用社群媒體傳播活動訊息等，讓民眾有更多元管道來親近文化館所。

台中市政府文化局指出，今年國際博物館日以QRcode二維條碼做為主視覺元素，象徵著創新和連結的豐富多元，民眾可透過掃描海報上的條碼，連結到台中市20間文化館舍的官方臉書或網站，透過全新連結方式，吸引更多的新公眾親近了解中市各文化館舍。

台中市的518國際博物館日活動，弱勢學童也不缺席。台中市政府文化局表示，由於視障學童平時較少有進入博物館的機會，即將於10月開館的纖維工藝博物館籌備處與海灣繪本館合作，將在5月18日舉辦「用手看世界－纖維新觸感」溫馨活動，邀請惠明盲校師生走出校園、走入博物館，讓盲童藉由觸感了解藍染過程，並創作出屬於自己獨一無二的特色手帕。

(中國時報)

運用AR擴增實境技術 巡禮30場文化饗宴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。