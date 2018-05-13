2018年05月13日 04:10 中國時報 陳淑芬 報導

摘星山莊舉辦傳統文化活動讓長者回味當年。（台中市政府文化局提供）

刑務所演武場興建於西元1937年，為司獄官、警察日常練武的武道館舍，空間保存再利用作為推廣劍道及文化的活動空間，吸引民眾參與。（台中市政府文化局提供）

台中文學館原為日治時期的警察宿舍，經修復與活化後，於2016年全面開放。（台中市政府文化局提供）

霧峰林家宮保第園區的「大花廳」是台灣唯一的福州式戲台建築。（台中市政府文化局提供）

亞洲大學興建的現代美術館，是知名日本建築師安藤忠雄在台灣的首座建築。（台中市政府文化局提供）

台中市政府文化局響應國際博物館日活動，連結中市20家文化館舍在4月至6月期間推出多元的文創、文學及專題講座等多達30多場的文化特色活動，推動民眾親近各地文化館舍，並進一步了解台中市歷史、文化之美。

國際博物館協會（ICOM）每年都會選擇社會關注的核心議題，做為國際博物館日主題，2018年國際博物館日的主題為「超連結博物館：新方法，新公眾」。台中市政府文化局今年邀請中市20家文化館舍參與國際博物館日活動，共推出30多場文化及文創活動，行銷台中市多元文化館舍，除推廣在地特色文化，更藉此展現文化館所歷史古蹟之美。

台中市政府文化局表示，博物館擁有文化、歷史、科學、藝術等珍藏，為使館藏能突破博物館的圍牆，進而擁抱群眾，博物館現在可以藉由不同方法管道與民眾連結，進一步開發新公眾。

例如，拜科技所賜，將館藏數位化或在展覽加入多媒體元素，甚至使用社群媒體傳播活動訊息等，讓民眾有更多元管道來親近文化館所。

台中市政府文化局指出，今年國際博物館日以QRcode二維條碼做為主視覺元素，象徵著創新和連結的豐富多元，民眾可透過掃描海報上的條碼，連結到台中市20間文化館舍的官方臉書或網站，透過全新連結方式，吸引更多的新公眾親近了解中市各文化館舍。

台中市的518國際博物館日活動，弱勢學童也不缺席。台中市政府文化局表示，由於視障學童平時較少有進入博物館的機會，即將於10月開館的纖維工藝博物館籌備處與海灣繪本館合作，將在5月18日舉辦「用手看世界－纖維新觸感」溫馨活動，邀請惠明盲校師生走出校園、走入博物館，讓盲童藉由觸感了解藍染過程，並創作出屬於自己獨一無二的特色手帕。

(中國時報)