2018年05月13日 04:10 中國時報 陳淑芬 報導

台中市政府文化局結合中市20家文化機構，共推出30多場國際博物館日文化饗宴，歡迎民眾上各文化機構官網查詢詳細活動資訊，踴躍參與。

01.纖維工藝博物館：「用手看世界－纖維新觸感」活動

02.台中文學館：「作家之筆收藏展」及「我心中收藏的作家」、「我的收藏癖」專題講座

03.豐原漆藝館：崔克英師生展

04.台灣民俗文物館：「禪繞畫免費體驗」、「紙雕竹編櫥子筆筒課程」、「品茶會」及「輕黏土製作」等體驗活動、「百市大吉」市集

05.立夫中醫藥展示館：推出「上山採藥體感變身系統」體驗

06.林獻堂文物館：舉辦定點參觀

07.台中美術家資料館：推出「館藏精品常設展」、「在池塘中發現水彩之美」講座及「我與動物們的織布小旅行」手作體驗

08.明道中學現代文學館：詩人遠行．余光中紀念特展

09.台中市中正紀念館：「精油手工皂」及「親子手工皂」手作體驗

10.南屯犁頭店生活館：五月犁市集、南屯老街導覽、二手童書交換活動

11.台中放送局：推出「台中時光屋主題特展－一起散步在軌道」、「映像驛站」活動及「草地趴踢－影樂會」

12.台中刑務所演武場：「鋒．燒－陳鋒霖柴燒茶碗個展」、「雲山凝翠－楊子雲陶／畫展」、「演武場歷史建築環境導覽」及「十二籃市集」

13.摘星山莊：「百年將軍府邸的沉香生活展」常設展及「520我愛你百年提親日」、「真實觸摸：盲天使、忙摘星」等互動體驗

14.一德洋樓（林懋陽故居）：「花之戀－蘇乙宸柴燒陶藝創作展」、「Backyard」展覽、「羅布森繪本日」、「東方姐姐講故事」、「糕餅DIY」體驗及「林懋陽祖厝－神岡社口大夫第」講座

15.台中眷村文物館：「陶瓷飛行杯」成果展、「織足享樂」成果展

16.霧峰林家宮保第園區：「一品苑×速寫－城市速寫518」活動、「唯一古蹟密室逃脫」體驗

17.賴高山藝術紀念館：導覽活動

18.寶熊漁樂館：心田花園釣魚體驗活動

19.林之助紀念館：「順著河流的脈絡談治理．再現台中水岸風華」、「在喧鬧的市井裡寫詩－台中文學館誕生背後的幾個關於老城再生的渾沌思考」、「這些色彩有點酷－令人怦然心動的傳統色」及「品牌美學與地方創生」等講座

20.亞洲大學現代美術館：蔣勳．美學．教育創作－1983大度山聯展

(中國時報)