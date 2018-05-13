VR科技穿越時空 高雄歷史動起來

2018年05月13日 04:10 中國時報 李義 報導

見城館裡「會動的城牆」是一大亮點。（高史博提供）

見城館裡手持式AR互動裝置。（高史博提供）

見城館裡「雙城記」動態年表。（高史博提供）

見城館、哈瑪星台灣鐵道館

歷史，看得到嗎？是一大堆的數字與文獻？獲文化部「再造歷史現場」補助的見城、興濱兩大計畫，高雄市鳳山縣舊城與哈瑪星揉入歷史紋理脈絡與文化資產保存，結合互動式穿戴數位科技作為人文記憶傳遞載體，高雄市立歷史博物館顛覆對歷史的傳統刻板印象，讓歷史鮮活的動了起來！

見城館是歷史演變的見證，早期是海光三村診療室的左營區海勝里活動中心，後改建為高雄市眷村文化館，展示隨軍來台士兵的家鄉文化與落腳台灣後發展出獨有的眷村人文，因應見城計畫原址再次變身為見城館。

全台首座跨越科技互動的文史展示館見城館，利用科技手法展示鳳山縣舊城興衰的變化，館內分為9大展區，從述說舊城的前世今生的「城在臺灣」、「舊城尋寶」、「鳳山縣城的演變」、「穿越時空見城」；直到二樓「時代流轉中的鳳山縣城」、「大事紀年表」、「文獻舊城」、「映像舊城」、「我們的舊城」等，一同見證台灣現存保存年代最早、面積最廣最完整的古城以及舊城的生命故事。

「會動的城牆」模型展台更是一大亮點，53組動態垂直升降展台，8分鐘展演百年鳳山雙城記，模型縫合鳳山縣東、西、南、北城門與失落的城牆，重現隱於眷村多年的舊城與重建的歷程，並與光雕投影、劇場聲光、影片動畫緊密結合。

另添跨域科技互動媒體，提供全台首創19支動畫，利用互動式擴增實境AR裝置串聯大事紀年表，以及巧妙運用虛擬實境VR科技體感式遊歷舊城百年史，讓觀者穿越時空看見國定古蹟左營舊城的歷史脈絡，重拾歷史記憶。

再造歷史現場的另個重點則是透過親山、築港、復鐵、興町等4大主軸，再創哈瑪星港濱榮景的興濱計畫。台灣首座以填海造陸的現代化街區就在高雄的哈瑪星，這個由日文「濱線」音譯的地區，擁有豐沛的文史資產及得天獨厚的山海美景，至今仍吸引無數遊人探訪。

1908年是縱貫線鐵道完工通車、打狗驛設站、打狗築港第一期工事、市街改正等打狗現代化重大建設相繼完成與開工的一年，帶來日後高雄市璀璨年代，2018年適逢哈瑪星地區現代化4大工程110周年。

有著特殊山海鐵町風情的哈瑪星地區，是高雄邁入現代化市街模範區，也是全台最大鐵道港灣特區。進出口的船隻、南北來往的鐵路，港口與鐵道的相輔開啟港都蓬勃發展，即使哈瑪星風光不再，市街的懷舊風情與歷史痕跡，仍吸引許多遊客前往，特別是不管搭乘捷運與輕軌皆在前身為高雄港站的「舊打狗驛故事館」交會進出，更能體驗百年車站的風華魅力。

跨出車站，微鹹的海風迎面撲來，往東橫跨平闊的大鐵道草皮可以到蓬萊倉庫B7、B8進入1:80鐵道模型特展世界，漫遊台灣1083公里的鐵道之旅，重溫時代人文記憶，還有超人氣必搭小火車，特別是木棧道段，叩啷叩啷的聲音聽起來十分有行駛在枕木上的感覺呢！

負責營運哈瑪星台灣鐵道館的高史博，將在暑假推出「興濱─築港設驛110周年特展」，回望1908年在台灣歷史寫下了海陸交通空間連結都市空間發展的新頁，催生出繁華港都的原點─哈瑪星，一起走過屬於高雄人的110年。

(中國時報)