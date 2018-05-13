2018年05月13日 04:10 中國時報 陳祐誠 報導

成立滿10年的長榮海事博物館，隆重推出第10屆「航海探險王夏令營」，利用集團內豐富的資源，安排海、陸、空三棲活動，讓孩子們放下手裡的3C遊戲，不再當低頭族。館方指出，將根據孩子年齡設計不同課程，6月8日前報名可享早鳥價。

長榮集團以海運起家，又跨足航空及儲運等領域的長榮集團，擁有豐富的海、陸、空運輸資源，長榮海事博物館這次將培訓小小全能高手。館方說明，營隊將實地走訪高鐵探索館及郭元益綠標生活館，其中高鐵探索館的列車長車廂模擬區，不僅是拍照熱點，也能模擬列車長在駕駛艙工作情景，更安排專業導覽員講解行車原理與鐵路歷史，滿足小朋友好奇心；綠標生活館則是一棟黃金級綠建築，符合綠化、節能、減廢等多項指標，讓學員對於生態保護有更深一層的認識。

長榮海事博物館表示，今年夏令營全面升級，DIY課程以交通工具為主題，透過組裝火車、巴士積木，訓練兒童邏輯思考與專注力。另可體驗博物館今年才推出的「航空特區」，從報到登機、旅客座艙、逃生設備等一應俱全，讓小朋友一圓飛行夢。

來到收藏大量海事珍品的海博館，不能錯過精彩的海洋故事導覽，以及尋找大祕寶遊戲，通過層層關卡才能尋得神祕寶藏，成為制霸海上的航海王。館內外進行的各項活動，都有親切且活力充沛的隊輔大哥哥和大姊姊，帶領孩子融入群體活動與陌生環境，養成團隊互助精神、結交新朋友。

「航海探險王夏令營」即日起開放報名，館方依據年齡設計不同課程內容，國小三至六年級為3日版，國小一至三年級則為2日版（活動不過夜），每梯次60位名額，6月8日前報名可享早鳥價。

(中國時報)