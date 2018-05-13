海洋繪畫比賽 邀親子同遊

孩童參加長榮海事博物館「彩繪船奇─全台國民小學海洋繪畫比賽」活動。（長榮海事博物館提供）

友善列印
中國時報
報導

長榮海事博物館5月將舉行「彩繪船奇─全台國民小學海洋繪畫比賽」，只要是國小學童皆能免費入館參賽，而在長榮海運公司贊助下，今年獎金金額提高，喜歡畫畫的小朋友，可以趁機賺取獎學金！現場作畫、當日交卷，若預先於線上報名（goo.gl/nvFmo5），還有小禮物可拿。參賽者當天可領取長榮海事博物館提供之圖畫紙1張，畫板及畫具需自備，連同一位家長可免費入館，其他陪同家長入館則享全票半價優惠。

館方指出，活動時間為5月份的周休二日，當日上午9時至下午5時，至長榮海事博物館報到，實地參賽。該活動由長榮海運公司贊助，從高、中、低年級組分別選出特優1名、優選2名、佳作6名，最高獎金3600元，還有精美獎品及獎狀。

此外，為響應「518國際博物館日」活動，長榮海事博物館於5月18日至20日，特別開放給學生免費入館參觀，鼓勵所有莘莘學子探索海洋奧祕、欣賞船舶工藝。2018年國際博物館日的主題為「超連結博物館：新方法，新公眾」，館方將精選數件重要展示文物，製作中文、英語、日語、韓語的詳細介紹，只要在館內掃描展品說明牌上的QRcode，就能讀取上述語言資訊，加強觀眾與博物館之間的互動交流，活化館藏。

母親節（5月13日）當天，也有「親子同行，媽媽免費」的門票優惠，歡迎大家利用假日與媽媽出門，為親子關係加溫。

(中國時報)

長榮海事博物館

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。