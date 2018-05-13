海洋繪畫比賽 邀親子同遊

2018年05月13日 04:10 中國時報 陳祐誠 報導

長榮海事博物館5月將舉行「彩繪船奇─全台國民小學海洋繪畫比賽」，只要是國小學童皆能免費入館參賽，而在長榮海運公司贊助下，今年獎金金額提高，喜歡畫畫的小朋友，可以趁機賺取獎學金！現場作畫、當日交卷，若預先於線上報名（goo.gl/nvFmo5），還有小禮物可拿。參賽者當天可領取長榮海事博物館提供之圖畫紙1張，畫板及畫具需自備，連同一位家長可免費入館，其他陪同家長入館則享全票半價優惠。

館方指出，活動時間為5月份的周休二日，當日上午9時至下午5時，至長榮海事博物館報到，實地參賽。該活動由長榮海運公司贊助，從高、中、低年級組分別選出特優1名、優選2名、佳作6名，最高獎金3600元，還有精美獎品及獎狀。

此外，為響應「518國際博物館日」活動，長榮海事博物館於5月18日至20日，特別開放給學生免費入館參觀，鼓勵所有莘莘學子探索海洋奧祕、欣賞船舶工藝。2018年國際博物館日的主題為「超連結博物館：新方法，新公眾」，館方將精選數件重要展示文物，製作中文、英語、日語、韓語的詳細介紹，只要在館內掃描展品說明牌上的QRcode，就能讀取上述語言資訊，加強觀眾與博物館之間的互動交流，活化館藏。

母親節（5月13日）當天，也有「親子同行，媽媽免費」的門票優惠，歡迎大家利用假日與媽媽出門，為親子關係加溫。

(中國時報)