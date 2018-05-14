北市長選情大逆轉！丁守中贏柯P 賴神

2018年05月14日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長選情調查

台北市長選情大逆轉。根據旺旺中時媒體集團最新民調，國民黨提名的丁守中PK柯文哲，丁以42.7％比36.5％勝出，即使綠營自提賴清德應戰，丁仍以40％支持度，勝過柯P的32％與賴揆的13.2％，換句話說，民進黨無論是否支持柯文哲，丁守中都會贏。

《時報周刊》今年初曾委託艾普羅針對台北市長可能人選進行民調，當時台北市長柯文哲領先藍綠群雄，獲得24.2％的支持度，比丁守中的12.4％與賴清德的10.2％高出一倍。

無論綠是否提人選 丁都勝出

但4個月後，選情已出現截然不同的情勢。在民進黨基層要求黨中央自提人選壓力下，柯文哲為爭取綠營支持，在深綠廣播電台受訪時，為「兩岸一家親」的說法向不滿民眾致歉，柯在兩岸政策上的反覆，不僅重傷自己，更催化選情。

根據旺旺中時委託艾普羅所作的最新民調，如果明天就是投票日，台北市民69.4％表明「一定會」去投票，「可能會」投票的有5％，「不一定或看情形」有15.7％，「不會投票」的不到1成。意謂著由於選情緊繃，刺激選民投票意願明顯提高。

民進黨如選擇繼續禮讓柯文哲，將形成「柯丁對決」，有36.5％支持柯文哲，42.7％選擇丁守中，丁贏柯6.2個百分點。

而如綠營徵召賴清德應戰，形成藍綠白三強，結果丁守中仍以40％的支持度贏過柯文哲的32％及賴清德的13.2％。賴清德的「台南經驗」，台北市民不買帳，落居第三。

細分各行政區，柯丁對決，柯在信義、中山、中正、大同、萬華、南港和士林較具優勢，丁則在松山、大安、文山、內湖和北投取得領先；賴清德加入戰局則只在綠營大本營的大同區取得領先，其餘各區對柯丁兩人都不具威脅。

值得注意的是，民進黨過去在台北市擁有3成基本盤，此次民進黨基層支持者強烈要求自提人選，也是認為綠營無論推誰參戰，至少都能拿到3成以上選票。

但民調卻顯示，台北市民自認政黨理念及主張接近泛藍者有35.6％，與過去差距不大，但自認傾向泛綠者僅17.3％，自認中立者45.7％，另有0.2％是其他政黨，拒答的有1.2％。中央執政不力及柯市政績效不佳，綠營在北市基本盤大幅鬆動，已衝擊綠營和柯P選情。

民進黨3成基本盤 大幅鬆動

針對民調結果，北市府發言人劉奕霆回應，民調起起伏伏，市府會作為參考依據，市長仍會努力推動市政，爭取更多市民支持。

丁守中則表示，自己內部做的大樣本、滾動式民調，結果差不多也是如此，「但我們戒慎恐懼」，他會持續努力爭取選民認同。

(中國時報)