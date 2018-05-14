呂秀蓮、張善政籲管案回歸法治

2018年05月14日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 簡立欣 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

教育部拒發聘書予校長當選人管中閔，前副總統呂秀蓮與前行政院長張善政昨天跨越藍綠界線，以台大校友身分發表共同建言，支持台大臨時校務會議決議，強調「不是挺管、是挺法治」，「我們並非支持任何個人，而是呼籲任何爭議必須回歸法治解決。」

共同建言 尊重《大學法》聘管

呂秀蓮與張善政昨天在另一位台大校友、世新大學資管系副教授吳統雄的居中協調下，討論後決以共同建言、個別聲明方式，要求教育部回歸《大學法》第9條規定予以聘任管，呼籲任何爭議必須依法行事。

管中閔昨受訪時坦承，「看到呂副總統的聲明有點驚訝」，他與呂秀蓮並不相識，呂、張在貼文前並未跟他打過招呼，他們能夠發表聯合建言，本身就是超越藍綠的意義。

呂、張在共同建言中指出，他們兩人曾分別擔任不同政黨執政時期的副總統與行政院長，為了追求高品質公共政策，需要一個透明而公平開放的環境，同時必須共同堅守民主法治的基本是非，「這正是台灣價值的基礎理念，我們兩人樂見其實踐」。

呂秀蓮在其個別聲明中說，根據《大學法》第9條規定，台大下屆校長遴選委員會遴選出管中閔先生之後，教育部只有聘任而無核准之權。

她說，遴選委員會的遴選程序如有任何違法不當瑕疵，應由利害關係人依相關法律另外進行行政救濟。就像《公職人員選罷法》規定，選舉結果若有異議，利害關係人得另行提起選舉無效或當選無效之訴。

讓管上任 如涉弊再依法處理

呂秀蓮強調，法治是民主的根基，法治的核心原理是人人平等，不因人而異。「基於此，我們雖屬不同政黨，但願超越藍綠，共同呼籲：不挺管，只挺法治！」

張善政也呼籲社會對此事摒棄藍綠意識，以法治的角度來處理此事。他說，參與選舉是當事人非常神聖的人權，如要予以剝奪，應有非常嚴謹而明確的法規作為基礎。不論當選人是誰，教育部應按照台大遴選委員會的選舉結果公告當選；兼職及選舉過程的爭議如有明確證據顯示兼職或選舉涉及弊端，再依相關法規處理。

管中閔則呼籲社會各界重視這份聲明背後的真誠與良知，就會知道我們社會的共同出路與希望在哪裡。

前立委蔡正元也稱讚呂秀蓮發揚了台大校友的骨氣，「值得給與歷史性的掌聲。」前總統府副祕書長羅智強說，呂、張可以跨越藍綠，一起為大學自治喉舌、一起為台灣民主法治發聲，「我要給二個人大大的讚！」

(中國時報)