拔「管」風波！採訪側記－所羅門王的審判 讓真相浮現

2018年05月14日 04:10 中國時報 簡立欣

教育部4個月來的作為，讓人覺得彷彿恨不得把台大徹底毀滅，管中閔卻猶自擔心台大財務，不禁使人想到「所羅門王的審判」，兩個女子爭搶一名孩子，都說自己是孩子的親生母親，所羅門王說，這樣好了，把孩子劈成兩半，一人分一半，結果真正的母親哭著讓步。誰才愛台大？誰才愛台灣？答案已經很清楚。

事實上，早在今年1月當選台大校長後的專訪中，管中閔就向本報提到台大每年3到5億的財務缺口（教育部當時還未宣布高教深耕的各校金額），以及小額捐款的可行性。當時他念茲在茲的是人才外流、學子出走，要增加台大的國際競爭力，錢不是萬能，但沒錢萬萬不能。

沒想到後來全台捲入一場「拔管」風暴。4個月之後，管中閔重拾心情，再度提起這個小額捐款的可行性，雖然物是人非，但台灣高教的急迫境況只有更糟。

媒體問他現在心情如何？管中閔說，大家看到他現在能夠站在這邊，表示他已經調適好了，「曾經有過辛苦的時候，但過去了」，他現在最擔心就是台大、台灣高教受到影響，他希望大家轉移焦點，把花在各種陰謀論上的力氣，轉而關注台灣高教的正向發展。

昨日在媒體茶敘上露面的管中閔，30分鐘的記者會表現得非常自制，不多言家人，也不希望談題外話，連媒體都感受到這些改變。

管中閔坦承，4月27日教育部宣布「拔管」，兩天後的首次媒體茶敘，他自己的發言是比較激動，事後他自我檢討，是不是有些用語太情緒化？「因為現在『拔管』已經變成公眾議題，情緒性發言也許有人叫好，但是我們應該回歸事情的本質。」

能夠忍人所不能忍，甚至回過頭來，呼籲公眾重新關注被政治力摧殘得千瘡百孔的台大和台灣高教，4個多月來「拔管」事件所掀起的「腥風血雨」，讓人看到台灣的暗黑面，也見證一位校長當選人的成長。

(中國時報)