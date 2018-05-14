捍衛軍公教 花蓮金門聲請年改釋憲

2018年05月14日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

年金改革法案7月1日即將上路，花蓮縣政府與金門縣政府14日以地方政府名義主動聯合提出釋憲案。花蓮縣長傅崐萁與金門縣副縣長吳成典預計委託8名陣容堅強律師團在立法院說明釋憲策略，共同為退休軍公教發聲，盼捍衛退休公教權益。

花蓮縣府指出，近期軍警消人員反年金改革陳抗不斷，造成不少流血衝突意外；花、金兩偏遠離島縣有幾十萬年事已高的退休軍公教，若是年金改革法案違背法律不溯既往的原則，將會對公教人員退休後的安養生活造成莫大衝擊。

因此，考量若由退休人員個別提起訴願、復審、行政訴訟等一連串程序，不僅勞民傷財且曠日費時，而在立法院達到3分之1立委連署提案釋憲門檻也很困難的情況下，花蓮縣府將委託律師團提出釋憲，此舉也獲得金門縣長陳福海認同，決定由地方政府聯合聲請年改釋憲。

針對年金改革，傅崐萁日前在議會施政報告也代表所有軍公教人員，呼籲中央政府懸崖勒馬。他強調，軍公教人員貢獻一生的青春與汗水，讓台灣這塊土地能夠安定，一個國家如果沒有優秀的人才進入公部門為民眾服務的話，這個國家的前景堪慮。

反年改的「花蓮團結聯盟」發言人郭元勳對此樂見其成，他指出，釋憲已是最後一招，很感謝花蓮與金門兩縣重視退休軍公教權益，願意當領頭羊提釋憲，以合法的方式給予退休公教爭取權益的機會，也希望其他縣市政府跟進，一同迫使中央正視這個問題。

花蓮縣政府將委託許正次、賴淳良、簡燦賢、何俊賢、高逸軒、張睿文、鄭敦宇、邱劭璞等8位律師向大法官提出釋憲，記者會中也會請花蓮、金門地區退休公教協會代表發表訴求。

(中國時報)