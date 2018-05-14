捍衛軍公教 花蓮金門聲請年改釋憲

年金改革法案將從7月1日上路，花蓮與金門縣府將攜手提出釋憲案，捍衛退休公教權益。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

年金改革法案7月1日即將上路，花蓮縣政府與金門縣政府14日以地方政府名義主動聯合提出釋憲案。花蓮縣長傅崐萁與金門縣副縣長吳成典預計委託8名陣容堅強律師團在立法院說明釋憲策略，共同為退休軍公教發聲，盼捍衛退休公教權益。

花蓮縣府指出，近期軍警消人員反年金改革陳抗不斷，造成不少流血衝突意外；花、金兩偏遠離島縣有幾十萬年事已高的退休軍公教，若是年金改革法案違背法律不溯既往的原則，將會對公教人員退休後的安養生活造成莫大衝擊。

因此，考量若由退休人員個別提起訴願、復審、行政訴訟等一連串程序，不僅勞民傷財且曠日費時，而在立法院達到3分之1立委連署提案釋憲門檻也很困難的情況下，花蓮縣府將委託律師團提出釋憲，此舉也獲得金門縣長陳福海認同，決定由地方政府聯合聲請年改釋憲。

針對年金改革，傅崐萁日前在議會施政報告也代表所有軍公教人員，呼籲中央政府懸崖勒馬。他強調，軍公教人員貢獻一生的青春與汗水，讓台灣這塊土地能夠安定，一個國家如果沒有優秀的人才進入公部門為民眾服務的話，這個國家的前景堪慮。

反年改的「花蓮團結聯盟」發言人郭元勳對此樂見其成，他指出，釋憲已是最後一招，很感謝花蓮與金門兩縣重視退休軍公教權益，願意當領頭羊提釋憲，以合法的方式給予退休公教爭取權益的機會，也希望其他縣市政府跟進，一同迫使中央正視這個問題。

花蓮縣政府將委託許正次、賴淳良、簡燦賢、何俊賢、高逸軒、張睿文、鄭敦宇、邱劭璞等8位律師向大法官提出釋憲，記者會中也會請花蓮、金門地區退休公教協會代表發表訴求。

(中國時報)

呂秀蓮、張善政籲管案回歸法治 教部說法日日新 管：目不暇給

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。