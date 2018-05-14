教部說法日日新 管：目不暇給

2018年05月14日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大校務會議12日決議促教育部速聘管中閔，校方必要時可尋求救濟。管中閔昨日表示，他尊重台大校務會議及遴選會職權，至於教育部這份所謂「不是行政處分只是行政指導」的公文，「副本都沒給我！」他不適合主動挑起任何事情，但要堅持大學自治，就必須忍受付出的代價。

427教育部宣布「拔管」之後，隔兩天管中閔媒體茶敘曾表態「不惜走到釋憲那一步」，司法戰的進度如何？管中閔表示，之後等教育部給台大公文，之後又等台大召開第二次臨時校務會議，今天會和律師商量下一步。

教育部及行政院發言人徐國勇對台大校長遴選案的各種說詞，管中閔只說是「苟日新、日日新又日新，令人目不暇給」，他個人不會回應教育部與行政院任何形式的媒體喊話，如果這種行政指導與政治指導真希望他回應，請白紙黑字發公文給他；若是行政處分，就更該發公文給他了。

管中閔被問到是否支持更激烈的做法，例如罷課？他說，相信在法治基礎上，有很多方式可以解決。至於是否認為台大校內「分裂」？管中閔說，台大校內本來就有多元意見，台大學生不會有話不說，兩次臨時校務會議的結果，讓他感到主流的力量還是理性的，並不認為有對立氛圍被激化的情況。

外界傳聞台大代理校長郭大維在校務會議前夕與教育部長吳茂昆會面是被「摸頭」、甚至有意長期代理，讓大家淡忘此次校長人事案？管中閔說，相信「郭代理校長是謹守分寸的人」。

管中閔表示，他非常感謝郭大維過去幾個月身兼數職，512並成功凝聚了校內多數人的意見，台大本來就需要讓代理校長有實質決策權力，這應該是512台大校務會議的考量。

(中國時報)