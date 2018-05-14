送菜數量兜不攏 吳音寧遭批說謊

2018年05月14日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農總經理吳音寧送近7000公斤蔬菜給家鄉團體，被質疑假公濟私；吳澄清，當天先通知市場處、農糧署，因時間緊迫才緊急徵詢彰化團體。不過，事後有北農人員坦承，未事先徵詢中央與北市府，北市議員王欣儀、汪志冰更發現，溪州2團體只拿到2000公斤，要求市府送檢調調查。

王欣儀指出，吳音寧2月動用總經理室業務費，買下9120公斤蔬菜贈與10個社福團體，其中近7000公斤送往吳的表哥黃盛祿擔任鄉長的彰化溪州，分送給水尾社區發展協會和大庄老人食堂；吳音寧事後解釋，當時聯繫農糧署和市場處，通知各社福團體來領菜，但雙北領取數量有限，才緊急徵詢彰化團體。

不過，市場處5月11日偕同政風處調查，北農人員坦承並未事前通知農糧署和市場處，且大庄社區發展協會理事長受訪時也強調，未接到北農徵詢，「菜突然送去才知道。」

王欣儀進一步說，據北農資料，用公款購買蔬菜共481箱，150箱送往大庄、200箱送水尾，但受贈2團體稱僅收到20到30箱，加總約2000公斤。她質疑，其餘5000公斤去哪？北農說法前後兜不攏，吳不斷說謊隱匿，應下台負責。

汪志冰也說，吳音寧大費周章、捨近求遠，拿公費買菜運回產地彰化，就是因黃盛祿已登記參選議員，在替表哥做人情，當中是否涉及不法，應更詳細檢驗。

對此，市場處長許玄謀說，會直接向10個受贈單位查證，5月18日北農董事會也將請官股董事要求總經理說明：至於是否移送檢調？會再與政風單位研議。

北農發布新聞稿澄清，當天透過食物銀行通知北部社福團體來載菜，有Line截圖證明，另外也透過農委會通知。只是，因是贈送給社福團體，未請開收據，但有去電各單位，確實收到貨才列冊。北農強調，送到大庄食堂的蔬菜是150箱，因件數眾多，只留2、30件冰存，其餘拿去曬菜乾，是部分媒體片面報導，才導致外界誤會。

(中國時報)