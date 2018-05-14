道歉說 綠營不買帳 中間選民也失望！新聞透視－兩岸一家親改口 壓垮柯選情

國民黨台北市長參選人丁守中13日出席母親節插花活動，被問及民調領先柯文哲，他強調仍要「戒慎恐懼」。（陳燕珩攝）

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中國時報
台北市長柯文哲13日出席法鼓山「心靈環保家庭日」，體驗「手護平安」創意畫作，以手掌創作出蝴蝶圖形。（方濬哲攝）

柯P的民調在短短不到1個月內，由穩定超越藍綠各大咖，逆轉為岌岌可危，過去因超越政黨取得多數支持的柯P，此次屈服於綠營逼迫，重創民眾對他的信任，從旺旺中時民調顯示，近半數的台北市民已認為柯P沒辦法超越藍綠，「兩岸一家親」改口，可能成為壓垮柯P的稻草。

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不到1個月 民調大逆轉

根據台灣民意基金會今年2月28日公布的民調，有高達47.6％支持柯P，僅25.2％支持丁守中，15.6％支持姚文智；ETtoday新聞雲在4月底5月初所做的民調也顯示，若柯丁對決，柯文哲有高達48.5％的支持度，丁守中僅32.1％，兩人差距仍達16.4個百分點。

不料不到1個月，柯P的民調竟出現逆轉。依旺旺中時民調顯示，有接近半數、49％反對柯文哲為「兩岸一家親」說法表示抱歉，支持者只有23.3％，另有27.8％無意見。值得注意的是，不分年齡、學歷，反對的民眾都遠高於支持者，就連最挺柯P的年輕族群，也有4成以上表示反對。

儘管柯P改口是為了爭取泛綠族群支持，但民調顯示，不僅71.7％的泛藍支持者反對，就連泛綠支持者都有44.6％不買帳，其他政黨和中立選民也有33.4％反對，比支持者25.4％多出一截，柯P此舉是打錯算盤。

打錯算盤 無法超越藍綠

過去柯P標榜的「白色力量」，曾吸引厭惡藍綠惡鬥的民眾支持，也讓柯P成為第三勢力的代表人物，但柯屈服於民進黨威逼的作法，已令「無色覺醒」的選民大感失望。民調顯示，認為柯文哲有辦法超越藍綠政黨的民眾只有31.5％，卻有49.3％亦即近半數的民眾認為柯P沒辦法超越藍綠。

柯P改口「兩岸一家親」，未能找回綠色選民的支持，卻讓白色選民的信心動搖，柯P築起的第三勢力長堤出現裂縫，可謂得不償失。

(中國時報)

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