吃定年輕人 39歲以下仍最挺柯

台北市長選情調查

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中國時報
／台北報導
台北市長選情調查
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台北市長柯文哲上屆當選就是靠年輕人支持過關，至今仍吃定年輕人這塊族群。根據《旺旺中時》最新民調顯示，柯文哲對上前立委丁守中的狀況下，在20～29歲年齡層有57.8％支持度，在30～39歲則有60.9％支持度，幾乎都是壓倒性贏過丁守中，證明柯在藍綠夾殺下對於年輕人還是相當有影響力。

依民調指出，柯丁對決下，柯在20～29歲有57.8％支持度，30～39歲則有60.9％支持度，而丁在20～29歲只有24.6％，30～39歲只有29.1％。

至於如果柯丁加上賴清德的狀況下，柯在20～29歲有63.3％、30～39歲有51.5％支持度，仍保有領先地位。

值得注意的是，太陽花學運後，靠青年重返執政的民進黨，如果派出賴清德參選，30-39歲只拿了11.9，20～29歲更是慘不忍睹，只拿到2.2％，數據顯示，年輕人在柯文哲跟民進黨之間，寧可選擇柯文哲也不投給民進黨。

主因不外乎是民進黨執政，許多政見跳票或是讓年輕人感覺到被欺騙，再加上政府不斷有爭議言論引發年輕人不爽，其中更以賴清德的「功德說」讓年輕人反感，而婚姻平權的政見跳票，也是不少年輕人背棄民進黨的理由之一。

此份民調結果等於擊垮「賴神」神話，賴清德不再有形象護體，反而中央首長屢次講「幹話」都引發青年不滿，讓青年族群大失所望；而台大拔管事件，也影響到了各大專院校學生的感受。歷經藍綠兩黨執政都不得人心，無怪乎年輕人完全接受柯文哲脫口說出的那句「垃圾不分藍綠」。

(中國時報)

道歉說 綠營不買帳 中間選民也失… 怕得有理 綠不挺 柯選票跌兩成

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