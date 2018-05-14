怕得有理 綠不挺 柯選票跌兩成

2018年05月14日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨選對會周三(16日)將確認是否自提台北市長人選。根據旺旺中時民調，若柯文哲取得民進黨支持，與丁守中兩人對決，柯可拿到62.5％泛綠選票，但綠營若推賴清德出馬，柯P泛綠選票將只剩44.5％，大跌近兩成，柯文哲怕民進黨不支持確實有根據。

民進黨選對會日前陸續與基層台北市議員、里長完成座談，周三將向黨主席蔡英文提出是否自提人選的建議案，再由蔡英文決定黨內支持的人選及對外公布的時間。

民進黨高層透露，為避免黨內鬧分裂，基層多數主張自提人選，並認為柯文哲支持度不若以往，沒必要為了柯P得罪自己人。但若捨棄柯P，在藍營丁守中民調穩定向上，綠色選票被瓜分情況下，黨內也擔心台北市將變成藍天，「確實陷入兩難」。

根據旺旺中時最新民調，如果民進黨不自提人選，年底台北市長選舉，僅由無黨籍的柯文哲與國民黨提名的丁守中對決，政黨傾向泛藍的台北市民僅21.6％支持柯P，支持丁守中的有71.9％。

在泛綠族群方面，有62.5％支持柯P，支持丁守中的僅10.3％，其他政黨和中立族群則有39.7％支持柯P，28％支持丁守中，顯然支持柯文哲的仍以泛綠和中立選民為主，柯P能拿到的泛藍選票有限。

如果民進黨決定自提人選，並假設推出綠營最具人氣的賴清德，在三人爭搶情況下，柯文哲能拿到泛藍民眾21％的支持，丁守中拿到72.2％；其他政黨和中立選民中，柯P可取得37.4％的支持，丁守中有23.8％，兩人在泛藍和中立群眾的選票變化不大。

但在泛綠族群方面，柯文哲僅能拿到44.5％的支持，雖然仍高於賴清德的40.9％，但因賴揆瓜分了綠色選票，三人爭搶與柯丁兩人對決相比，柯P在泛綠群眾的支持度跌了18個百分點。

從民調來看，民進黨是否自提人選，對柯文哲的支持度確實會造成影響，這也難怪柯P對是否能取得民進黨支持「還是很怕」。

(中國時報)