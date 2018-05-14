怕得有理 綠不挺 柯選票跌兩成

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨選對會周三(16日)將確認是否自提台北市長人選。根據旺旺中時民調，若柯文哲取得民進黨支持，與丁守中兩人對決，柯可拿到62.5％泛綠選票，但綠營若推賴清德出馬，柯P泛綠選票將只剩44.5％，大跌近兩成，柯文哲怕民進黨不支持確實有根據。

民進黨選對會日前陸續與基層台北市議員、里長完成座談，周三將向黨主席蔡英文提出是否自提人選的建議案，再由蔡英文決定黨內支持的人選及對外公布的時間。

民進黨高層透露，為避免黨內鬧分裂，基層多數主張自提人選，並認為柯文哲支持度不若以往，沒必要為了柯P得罪自己人。但若捨棄柯P，在藍營丁守中民調穩定向上，綠色選票被瓜分情況下，黨內也擔心台北市將變成藍天，「確實陷入兩難」。

根據旺旺中時最新民調，如果民進黨不自提人選，年底台北市長選舉，僅由無黨籍的柯文哲與國民黨提名的丁守中對決，政黨傾向泛藍的台北市民僅21.6％支持柯P，支持丁守中的有71.9％。

在泛綠族群方面，有62.5％支持柯P，支持丁守中的僅10.3％，其他政黨和中立族群則有39.7％支持柯P，28％支持丁守中，顯然支持柯文哲的仍以泛綠和中立選民為主，柯P能拿到的泛藍選票有限。

如果民進黨決定自提人選，並假設推出綠營最具人氣的賴清德，在三人爭搶情況下，柯文哲能拿到泛藍民眾21％的支持，丁守中拿到72.2％；其他政黨和中立選民中，柯P可取得37.4％的支持，丁守中有23.8％，兩人在泛藍和中立群眾的選票變化不大。

但在泛綠族群方面，柯文哲僅能拿到44.5％的支持，雖然仍高於賴清德的40.9％，但因賴揆瓜分了綠色選票，三人爭搶與柯丁兩人對決相比，柯P在泛綠群眾的支持度跌了18個百分點。

從民調來看，民進黨是否自提人選，對柯文哲的支持度確實會造成影響，這也難怪柯P對是否能取得民進黨支持「還是很怕」。

(中國時報)

吃定年輕人 39歲以下仍最挺柯 藍軍歸隊 丁守中倒吃甘蔗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。