藍軍歸隊 丁守中倒吃甘蔗

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中國時報
／台北報導

前立委丁守中再戰北市，原先外界都不看好其爆發力，但丁守中通過國民黨初選後，氣勢如虹，依據旺旺中時媒體集團的最新民調顯示，無論是丁、柯對決，或是丁、柯、賴等三人對決，丁守中皆能獲得7成以上泛藍支持，顯見藍軍已經歸隊。

依民調結果顯示，柯丁對決下，丁以42.7％勝過柯的36.5％，丁拿下泛藍選民71.9％的支持，柯在泛藍選民中只能拿到21.6％。對柯更不利的是，即使因「兩岸一家親」等言論向綠選民道歉，在泛綠支持者中他也不過拿下62.5％。

柯文哲在台北市原本是藍綠通吃的局。人氣如日中天的立委蔣萬安原先被看好代表國民黨參選台北市長，但據了解，當時有部分藍營里長及基層黨員挺柯，想跟柯合作，認為這局應該保護國民黨的明日之星蔣萬安，不少基層因此勸退蔣。柯在擔任市長後，從「墨綠」逐漸變色，往中間靠攏，曾炮打前瞻計畫、赴陸講兩岸一家親，讓不少藍營人士認為支持柯文哲也不錯，更有人喊出「藍白拖」計畫，要國民黨聯合柯文哲對抗民進黨。不過這些想像，在柯文哲去深綠電台向綠選民道歉後，讓藍選民突然驚醒，全部歸位改挺丁守中。

藍營支持者的怨氣也提高到令人吃驚的地步，即使在柯、丁、賴三足鼎立的狀況下，也有72.2％要投給丁守中。

這現象顯示，藍營怨氣悶到無處發，舉凡蔡政府一上任就抄黨產、砍年金、撒錢前瞻都讓藍營支持者受不了，兩岸僵局搞不定、國際空間不斷被打壓、經濟沒有好轉，而民進黨不解決經濟問題，卻在搞「拔管」，讓藍營都看不下去，認為民進黨執政就是在保護自己人如吳音寧這類無能的人，卻竭盡所能打壓管中閔這些「異己」。

所以即使丁守中在他參加初選至今並沒有什麼策略上的調整，或是形象上的改變，他也在民進黨執政引發的民怨加上柯文哲對藍選民的背叛上，獲得了藍軍的重新集結。

(中國時報)

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