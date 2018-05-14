政府機構派遣工 起薪3萬

因應少子化，行政院將補助就讀私幼家庭學費，最快9月上路。圖為台北市親子趣味園遊會。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
行政院為搶救低薪，將調升時薪及兼職、代課教師的鐘點費，中央機關派遣工的起薪也將達3萬元；圖為五一勞工大遊行。（本報資料照片）

趕在蔡政府執政屆滿2周年前夕，行政院長賴清德本周一連3天對外公布政策牛肉，今(14)日將先公布搶救低薪對策，除時薪140元將往上調，也會一併調升中央政府機關派遣工的起薪達3萬元，並將調升公私立大學兼職教師、國中小學代課教師的鐘點費。

調升時薪及兼職鐘點費

今年底適逢9合1選舉，為挽救民進黨的低迷民調，行政院近來加緊作業，規畫在520前夕公布政策因應。賴清德賴清德今將偕行政院副院長施俊吉、國發會主委陳美伶、主計長朱澤民等財經官員，率先公布搶救低薪對策。

自蔡英文總統年初時說最低工資3萬元是她的夢想數字，行政院即一直朝向「3萬元」的目標努力。行政院發言人徐國勇在1月時就表示，未來政府公共工程投標時，將要求工人薪資不得低於3萬元。

吸引國際數位經濟人才

據了解，賴揆今將宣布調高時薪，且中央政府機關派遣工、工友的薪水將調高到3萬元以上，連帶調整大學兼課教師鐘點費。同時，賴清德也會提出鼓勵民間企業調薪的誘因。

至於周二與周三的記者會，政院也會召開「新移民政策」與「少子化政策」。據了解，陳美伶今將先向蔡英文總統報告《新經濟移民法》草案後，賴清德明天舉行記者會公布，政策重點在於吸引國際數位經濟人才，並鬆綁在台僑外生在台工作規定，列為下會期優先法案。

育兒津貼領取標準放寬

因應少子化現象，行政院在去年就已草擬「私幼公共化」，將補助就讀私幼的家庭，每人每年2到7萬元不等學費，最快今年9月上路實施，並提高私幼教師起薪至29K。

現行育兒津貼領取標準具有「排富條款」，必須是所得稅率20％以下、父母一方因照顧未就業，才可領每月2500元津貼；這次端出政策將放寬到委由爺爺奶奶等親屬照顧小孩、未領取托育補助的雙薪家庭或單親家庭也可領，前兩胎每月2500元，第三胎補助則提高至每月3500元。

(中國時報)

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