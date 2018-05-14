喜迎520 台股挑戰11000點

2018年05月14日 04:10 中國時報 林燦澤 ／台北報導 ／台北報導

本周將喜迎520行情。台股上周五（11日）帶量收高10858.98點，周K線中止三連黑帶量收紅，投資專家看本周520行情，指數有望持續攻堅及挑戰11000點反壓區，波段看好權值股、跌深股及題材股等輪動走勢。

康和證券投資總監廖繼弘分析指出，技術面觀察目前下彎的季線及月線，季線本周二開始就會轉上；月線本周扣10971～10810點位置，如果本周指數未能彈上10900點，月線可能要到下周才會轉為上揚，整體而言，盤勢中期整理後開始轉強，短線有機會挑戰11000點。

大慶投顧總經理賴建承表示，近期美股等國際股市呈現反彈架構，反彈力道仍待觀察，而外資在台股由賣轉買，支撐台股指數反彈，上周四指數站上月線，上周五開盤更一舉站上半年線及季線，周K線中止三連黑翻紅。

賴建承分析，台股本波完成10478點及10500點兩檔低檔雙底，也突破頸線10683點，以等距測量，滿足點可達10866點到10888點，以上周五指數收高10858.98點，後市在量能擴增下，有機會上攻10900點反壓區及11000點整數關卡。

廖繼弘及賴建承都認為，外資期現貨市場轉多，現貨中止連12日賣超後已連3日買超，外資上周五台指期多單大增8048口，整周則增加1.55萬口，上周五淨多單部位拉高到4.07萬口，外資不再調節，有利於盤勢上攻，加以政策作多，看好權值股（台積電、台塑四寶）、跌深股（蘋果概念股）及題材股（矽晶圓、被動元件）輪動。

日盛投信首選基金經理人楊遠瀚表示，電子產業上游營運仍優於中下游，半導體、AI、車用等需求續增，而供應面穩健擴產，矽晶圓供需仍緊，被動元件仍受惠日廠退出部分規格，兩者都有望延續漲價動能。

(中國時報)