被動元件股漲翻天 上演軋空行情

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中國時報
／台北報導

被動元件挾漲價、獲利超優、大股東偏多題材，再加上券資比攀升，將掀軋空行情。據統計，奇力新、禾伸堂、華新科、國巨、大毅及信昌電等6檔，目前券資比達3～7成，推升股價後市上漲力道。

投資專家指出，券資比通常以30％為分水嶺，若券資比愈高，軋空力道就愈強，帶動股價上漲，若配合法人買進，股價推升力道更強。

據統計，達欣工、奇力新、禾伸堂、華新科、松崗、國巨及碩禾等7檔個股券資比均逾4成，其中，達欣工近104％，更有4檔為被動元件股。

此外，大毅、亞昕、強信-KY、新日光、網家、美律、信昌電、蜜望實、嘉聯益、直得及青雲等，券資比也在3成以上，相關個股軋空行情備受關注。

統一投顧董事長黎方國指出，這波被動元件漲價潮延燒，帶動相關個股獲利佳，以龍頭股國巨來說，4月營收創歷史新高，法人圈預估單月每股盈餘（EPS）達8元，全年EPS上看70～80元，本益比不到10倍，因此被動元股不只有軋空行情，更具有基本面強力支撐。

他進一步表示，近期法人積極著墨被動元件，主要就是因基本面非常好，而不少放空的人只因「看不爽」，卻不知被動元件產業已出現「天搖地變」的改變，此時融券放空的投資人「會較辛苦」。

另有法人說，被動元件產業轉變，帶動獲利大幅攀升，同時，大股東也明顯心態偏多，兼具有籌碼與基本面雙優，後市股價將繼續噴出。

而在高券資比個股中，除了被動元件占大宗外，碩禾去年每股虧損3.45元，但今年第1季虧轉盈，每股賺達1.8元，上周五爆量拉上漲停，來到190元，搭配券資比近42％，近日法人也連續買超，軋空行情似一觸即發。

黎方國認為，太陽能基本面仍然不是很好，但碩禾第1季虧轉盈，再加上股價跌深後反彈，尤其券資比攀升的籌碼戰，有助股價推升。

(中國時報)

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