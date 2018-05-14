黃榮村籲賴揆 教育不分顏色

2018年05月14日 04:10 中國時報 林志成 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

前言：今年5月20日，是蔡英文政府就任滿2周年，本報推出一系列專題，檢視執政成績。今天首先登場的是教育篇，就教育部「拔管」對台灣高教的衝擊、私立大專院校退場、人才外流、12年國教課綱及教育部推動政策的阻礙等議題，進行深入探討。

民進黨執政2周年，最大教育政績是「拔管」，讓台大及台灣高教受重創。前教育部長黃榮村說，這次台大事件讓大學嚇壞了，可能造成許多學者刻意向綠營靠攏或輸誠，行政院長賴清德應出面承諾「教育不以政治顏色來區分」，台灣高教才得以往前走。

台大比你想像更廣闊

台大校長當選人管中閔因為曾任藍營執政時期的政務官，最後遭到「拔管」，這事件造成高教界恐慌，有些人擔心以後「政治顏色不對」，可能無法當國立大學校長或申請到教育部、科技部的研究經費。

曾在陳水扁執政時擔任教育部長的黃榮村說，這次台大校長遴選，教育部「死纏爛打」，難免讓人想像背後的政治與政黨陰影，其他大學當然深受震撼，怕下次輪到自己，也更氣憤大學自治的自主性與尊嚴受到踐踏，集體的不安與憤怒，政府必須正視。

黃榮村說，台大一向有anti-establishment（反建制）的傳統，現在的教育部和執政黨應體認到此一精神，不要以為只有自己在校園時的行動才叫反抗，掌權後更應予以尊重才對，因為「台大是比你想像更為廣闊的地方」。

政府應出面消弭疑慮

清華大學校長賀陳弘表示，政府若不謹慎處理台大事件，台灣高教將進一步陷入混亂，國際競爭力會繼續落後。這次事件凸顯教育部管太多，前幾天頂大校長聚在一起討論高教議題，一致認為應趁這個時候促使政府調整政策或修改法令，讓大學有更大自主空間。

對於外傳以後政治顏色不對可能申請不到研究經費，賀陳弘說，「寧可信其無，不願信其有」。他表示，教育是中立的，不能以政治、宗教或種族來區分你我，政府應該出來消弭這方面的疑慮，否則後遺症無窮。

教授嘆政府蓄意摧毀

台大化學系助理教授徐丞志表示，他在台大任教才3年，看到教育部長吳茂昆對外說「台大1至2年間沒有校長，不是教育部的責任」，可見教育部無意將頂尖大學推到國際，他相當失望。

一名曾任一級主管的台大教授感嘆，政府蓄意摧毀台大與台灣高教，唯恐國力與高教崩毀得不夠快，「難道是要把我們的優秀學生與教師都逼走，他們才高興嗎？」

(中國時報)