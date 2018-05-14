如此教長 台灣教育絆腳石

教育部長吳茂昆。（本報資料照 ）

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中國時報

教育部長吳茂昆上任後，因為「拔管」及個人爭議多，到哪裡都被抗議，他的辦公室甚至兩度被國民黨立委闖入，他在會議室內主持會議，也被20多個教師在門口連喊30聲「吳茂昆下台」，這樣不孚眾望的教育大家長，已成為台灣教育發展的最大絆腳石。

吳茂昆4月19日上任以來，僅1個月時間，就掀起大地震，他否決管中閔的台大當選人資格，引發高教界憤慨，不管是公私立大學或技專院校，均發表聲明譴責教育部侵害大學自主，甚至形成「新五四運動」，眾人齊聲反對「政治介入教育」。

吳茂昆個人爭議甚多，如國科會主委卸任後的5億補助案，在東華大學校長任內溢領獎助金、自己提案加薪近300萬元、自己請假自己核且請假天數達6成、未經同意到美國開公司並擔任股東、未經同意即拿東華大學專利生產牟利等，顯然公私不分、圖利自己。

吳茂昆不反省過去所作所為，還大言不慚表示「自己沒有做過錯事」，搞得老師、家長不知道怎麼教學生、孩子。因此包括全國教師工會總聯合會、全國教育產業總工會及許多家長團體，紛紛站出來要求他下台。

在這樣情況下，吳茂昆動彈不得，原本要到台大演講被取消；出席公開行程被候選人抗議造勢；到立法院施政報告，立委不讓他講話；他在國家教育研究院會議室主持課審大會，全教總動員20多位教師在門口連喊30聲「吳茂昆，下台」；甚至，教育部部長室，都被大批國民黨立委闖入2次要興師問罪。

過去的教育部長中，只要有一些汙點被揭發（譬如蔣偉寧涉及假論文案），就迅速下台負責，以免教育界蒙羞。但吳茂昆不一樣，他爭議大，卻說「假如我被發現違法就下台」，這種低道德標準的部長，根本是學子的負面教材。

吳茂昆擔任教育部長，教育界人痛苦不堪，因此不斷發出抵制，他已無法推動教育政策，甚至是現行台灣教育發展的最大絆腳石，執政的民進黨應該早點讓他離開，為教育部長這個職位保留一點尊嚴，也減少對他們年底選情的衝擊。

(中國時報)

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