鎖國氣氛濃 看不見未來！師生都出走 高教市場空洞化

西進對岸學生數量爆增，在台灣念大學已未必是菁英高中生升學的首選。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

今年學測以後，一個奇特的現象出現了，許多明星高中的畢業生紛紛「西進」對岸，有些高中甚至從以往的每年4、5人暴增為40、50人，而這一批都是菁英學子，不但讓台灣大學生整體的「量」銳減，也將出現「質」的變化；另一個現象是大學教師西進，少子化加上年改效應，不少大學教師到歐美、大陸或港澳發展。師生都出走，高教市場空洞化。

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赴大陸讀書的老台生觀察到，最近5年到大陸的台灣學子，年紀愈來愈輕，很多是高中畢業生，不像以往多是去大陸讀碩博或是中年轉去讀中醫，也不再以台商子女為主，政治認同上更是藍綠都有，中南部「鐵桿綠」的台生去大陸讀書的可多了，一點也沒有違和感。

至於去大陸的原因，老台生說，當然是希望留在大陸就業，如果說以往有5成會留下來，現在直觀上至少是7到9成。

另一個現象則是這幾年並不陌生的大學教師西進。15年前大師級教授被重金挖角，先是休長假到大陸客座，接著就是辭去台灣教職、直奔境外，任職北京大學中國經濟研究中心的巫和懋、霍德明、朱家祥最富名氣；後來大陸把焦點改放到科學領域，有留學歐美背景的台灣青壯派教授，或在大陸取得博士學位的台籍學生，前往大陸頂尖大學任教。

最近5年西進教授們的年紀開始M型化，很多是剛畢業或將退休教授，任教區域不再是大陸北上廣一線城市，而是內陸三、四線城市，不再是985、211的頂尖大學，而是地方層級的大學。

今年因年金改革，國內校長感嘆只能用「教授逃命潮」形容。這位校長說，年金改革今年7月上路後，他和學校會計室精算過，教授們月退俸少了近3萬元，所以不少60歲左右的教授考慮退休，轉往有4到5倍薪資的香港、大陸或新加坡，「這是正在發生的事」。

菁英學子和教授的出走，難道全都是為了經濟因素？不論是學子和教師們都表示，不完全是如此，而是台灣高教這幾年被政治「玩完了」，鎖國氣氛濃厚，看不到進步的可能，才是他們寧願離鄉背井的主因。

(中國時報)

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