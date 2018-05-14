國教新課綱延宕 考生折磨、書商跳腳

2018年05月14日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部說12年國教課綱明年8月1日實施，但難讓人相信，最後可能分段或延遲上路。大學招聯會要教育部盡快給肯定答案，否則新大學考招方案會跟著陷入變動，對考生是折磨。書商則說，課綱若不如期實施，他們損失很大，向誰求償？

教育部長吳茂昆上任後，因為個人爭議大，教育團體抵制他主持的會議，造成課綱審議進度難以掌控。依教育部原先規畫，必須在6月底前全部審完及公告，不過教育部次長林騰蛟最新說法是，12年國教課綱今年7、8月審完，明年8月1日上路。

課審委員、台灣家長教育聯盟理事長謝國清希望課綱如期實施，但又擔心搶快隨便審議的話，不利學生學習。他觀察，不只是爭議最大的社會科趕不上如期實施，甚至連生活科技、藝術領域、特教及技職群科的課綱也都有相同問題，極有可能要分段上路。

全國教師工會總聯合會有4位課審委員，但他們抵制吳茂昆，不參加他主持的課審大會。全教總理事長張旭政表示，他們會抵制到吳茂昆下台為止，12年國教課綱分段上路或延後實施1年，他們都OK。

配合12年國教課綱，大學招聯會早就公告111年起要推動的新大學考招方案。招聯會執行祕書、清大教務長戴念華表示，如果時程有變，新大學考招方案也要跟著調整，變來變去，對要升大學的學生是折磨。

康軒出版社發言人許牧民說，不管是分段或延後實施，「都造成我們非常大的困擾」。他表示，書商早就跟作者簽約編書，並設定好教科書上市時間，如果課綱不能如期上路，他們就無法賣書，損失慘重。如果再分段或延後1年實施，書商真的無所適從，不知道要怎麼樣相信政府。

(中國時報)