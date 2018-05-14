私校退場 缺胡蘿蔔也缺棍子

2018年05月14日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

嚷嚷超過10年的大學退場機制，雖說教育部已將《私立大專院校轉型及退場條例》送到立法院審議，但很顯然解決不了問題，學界指出，給胡蘿蔔也給棍子，才能解開僵局。

台灣157所大學，其中私校占了7成之多。由於今年入學的大一新生是龍年出生，人數有24.8萬人，但之後不斷下滑，到2021學年只剩20.3萬人，2028學年更跌到15.8萬人，推估10年內大學規模至少必須縮減1/3才能因應。

但過去幾年來成功轉型的學校只有2所，按照這種速度退場，根本緩不濟急。雖說教育部2017年完成《私校轉退條例》，端出50億退場基金，法源其實不缺，但幾乎沒有效果。

國立台北商業大學校長張瑞雄就批評《私校轉退條例》草案是教育部「自找麻煩」，因為它不痛不癢，退場沒誘因，不退場也不會被懲罰，且私校校產清算後只能回歸退場基金或地方政府，誰會那麼傻主動退場呢？張瑞雄一直鼓吹讓學校退場可以拿回一部分校產，且同時祭出懲罰，例如凍結董事會財產，萬一校產不夠，董事會要出錢。

台灣科技大學名譽教授何正信也表示，「退場」跟「轉型」不一樣，問題不是沒辦法解決，只要政府願意擔起責任。首先退場和轉型應該切分開來，對於退場者要明定校產處置原則，給董事會足夠的誘因、給教職員工足夠的補償、給學生受教權完整的保障。

轉型因涉及跨部會協調機制，例如轉型長照、社福者可能需要內政部協助；轉型文教機構可能需要文化部諮詢。有私校校長指出，由於實在牽涉廣泛，如果沒有把握，還不如把《私校轉退條例》直接改為《私校退場條例》，專心退場就好。

(中國時報)