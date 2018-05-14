到宅沐浴需求增 補助僅6成

為照料失能長者有舒適的沐浴環境，愛志旺健康管理公司引進沐浴車，為台灣長者提供超越滿意，實現感動的服務。圖為到宅服務的訪問沐浴示範。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台灣引進日式沐浴車到宅服務已10年，雖成為長照2.0長者歡迎的服務項目，卻無法引起政府太多關愛眼神，嘉義天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，一趟到宅服務成本近2500元，政府僅補助6成、1500元，加上「排傭條款」與沐浴車不足，為國內失能老人無法普遍享用舒適沐浴環境叫屈！

限制多多 服務難普及

衛福部今年開始補助非營利組織申請的沐浴車，矛盾的是衛福部長久以來一直認為，沐浴車是不一定需要的選擇，負責長照司籌備的社家署副署長陳素春表示，沐浴車只是重度與弱勢家庭的需求，一般家庭可由居服員、外籍看護幫忙洗澡。

衛福部的想法，讓業者捶胸頓足，直罵「排傭條款」是天龍國的想法。黎世宏指出，外傭沒有技術、一般家庭浴室空間不足，怎麼會有舒適的沐浴？且衛福部限制只能使用30％的「長照支付套餐額度」，套住沐浴車的普及與業者的服務成本。

黎世宏指出，目前政府補助沐浴車出勤單趟1500元，對於一趟3人出勤與車子成本攤提根本不夠，至少應在2300至2500元。政府與業者的拉鋸戰，使得沐浴車數量與服務量來不及滿足失能長者的需求，讓不少長輩等不及使用就走了！

政府業者 持續拉鋸戰

今年成立的「愛志旺」公司是全台第1家營利公司，主打「到宅沐浴」，愛志旺副總葉俊表示，台灣社會福利的時間點與環境已達一定程度，到宅沐浴需求增加，亟需政府推一把，不要讓這項對長輩的服務被1500元卡住。

黎世宏表示，目前沐浴車不敷使用，有的縣市才1至2輛，平均每天只洗3個案，根本不夠，且遠不如日本的8至9個，為何台灣的長輩不如日本？對此，衛福部表示，沐浴車的推動應有討論的空間，未來從討論中取得更多共識會有助於發展。

(中國時報)

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